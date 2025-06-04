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АЕБ объяснило резкое падение продаж авто в России

Продажи новых автомобилей в России в мае упали практически на четверть год к году и составили 98 248 штук. По данным АЕБ, сокращение спроса составило — 28,3%, до 91,2 тысячи проданных машин. В Ассоциации европейского бизнеса прокомментировали тренд на снижение объёмов реализации.

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Источник: Reuters

Как пишет со ссылкой на главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева Интерфакс, преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов.

«Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает “голосовать” в пользу банковских депозитов», — отметир представитель АЕБ.

Он добавил, что покупатель ждёт снижения ключевой ставки. От этого показателя напрямую зависит возможность покупки автомобиля в кредит.

По вышеперечисленным причинам на рынке формируется отложенный спрос.

Представитель АЕБ прогнозирует, что в третьем квартале можно будет ожидать улучшения ситуации благодаря расширению программы «Семейный автомобиль» на семьи с двумя детьми. Также он считает, что рынку необходимым срочный запуск дополнительных мер господдержки спроса на автомобили российского производства.