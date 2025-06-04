АЕБ объяснило резкое падение продаж авто в России

Продажи новых автомобилей в России в мае упали практически на четверть год к году и составили 98 248 штук. По данным АЕБ, сокращение спроса составило — 28,3%, до 91,2 тысячи проданных машин. В Ассоциации европейского бизнеса прокомментировали тренд на снижение объёмов реализации.