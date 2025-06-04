АЕБ объяснило резкое падение продаж авто в России

Как пишет со ссылкой на главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева Интерфакс, преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов.
«Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает “голосовать” в пользу банковских депозитов», — отметир представитель АЕБ.
Он добавил, что покупатель ждёт снижения ключевой ставки. От этого показателя напрямую зависит возможность покупки автомобиля в кредит.
По вышеперечисленным причинам на рынке формируется отложенный спрос.
Представитель АЕБ прогнозирует, что в третьем квартале можно будет ожидать улучшения ситуации благодаря расширению программы «Семейный автомобиль» на семьи с двумя детьми. Также он считает, что рынку необходимым срочный запуск дополнительных мер господдержки спроса на автомобили российского производства.