В Госдуме рассказали о дополнительной выплате для беременных

Беременные россиянки могут получить от государства родовой сертификат на 12 тысяч рублей, средства можно будет потратить на медицинские услуги. О дополнительной выплате рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.