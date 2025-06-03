Сервис подтверждения возраста по биометрии запустят в вендинговых автоматах

«Для вендингов этот сервис — единственная возможность продолжить продавать товары с возрастным ограничением», — уточнили в Ак Барс Банке, участвовавшем в разработке решения.
В вендингах с помощью подтверждения возраста по биометрии можно будет купить энергетики, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко. С 1 марта 2025-го их нельзя продавать несовершеннолетним. А на этот товар приходилась значительная часть прибыли, уточнил гендиректор компании «ФитВенд» Чаба Зентаи.
Также планируется, что до конца 2025 года проверка возраста по биометрии появится и на кассах самообслуживания (КСО) в розничных сетях, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко. Там добавили: после этого сервис можно будет использовать также для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя и табачных изделий.
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Торговать по лицу: вендинговые автоматы начнут подтверждать возраст по биометрии.