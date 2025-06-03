Сервис подтверждения возраста по биометрии запустят в вендинговых автоматах

Также планируется, что до конца 2025 года проверка возраста по биометрии появится и на кассах самообслуживания (КСО) в розничных сетях, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко. Там добавили: после этого сервис можно будет использовать также для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя и табачных изделий.