Рубль в ожидании ЦБ: что будет с валютой на фоне решения по ставке?

Однако высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку российской валюте. Механика тут проста: с одной стороны она повышает привлекательность рублевых сбережений, предлагая доходность по депозитам на уровне 19−20% годовых. С другой стороны, сдерживает потребительский и инвестиционный спрос, а также спрос на импорт, что уменьшает потребность в иностранной валюте.