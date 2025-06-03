Рубль в ожидании ЦБ: что будет с валютой на фоне решения по ставке?

С начала текущего года рубль укрепился к американской валюте на 22%, даже несмотря на снижение цен на нефть марки Brent на 13%. Устойчивость рубля и поддержание высокой ключевой ставки продолжают оказывать положительное воздействие на замедление инфляции.
Как ставка повлияет на рубль?
Аналитики Market Power ожидают, Банк России на пятничном заседании созранит ключевую ставку на уровне 21% и смягчит сигнал о своих дальнейших действиях. Но решение Центрального Банка вряд ли окажет на рубль существенное влияние, так как сохранение ставки уже заложено в рынке.
Однако высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку российской валюте. Механика тут проста: с одной стороны она повышает привлекательность рублевых сбережений, предлагая доходность по депозитам на уровне 19−20% годовых. С другой стороны, сдерживает потребительский и инвестиционный спрос, а также спрос на импорт, что уменьшает потребность в иностранной валюте.
Дополнительным фактором поддержки рубля выступает низкий спрос на валюту для закупки импортных товаров и продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на сумму ₽6,6 млрд ежедневно.
Какой курс ждать в перспективе?
При отсутствии значительных геополитических изменений, аналитики Market Power считают, что в ближайшие недели курс рубля будет колебаться в диапазоне ₽74−81 за доллар, ₽84−92 за евро и ₽10,3−11,3 за юань.
Ключевая ставка в долгосрочной перспективе, разумеется, является одним из ключевых факторов, определяющих курс отечественной валюты, однако на более краткосрочном горизонте ожидания позитивных сдвигов в переговорах между Россией, США и Украиной способны влиять на рубль куда сильнее, приводя дальнейшему укреплению. Этому способствует снижение страновой риск-премии и надежды на приток зарубежного капитала.
На фоне этих факторов в ближайшие недели курс может закрепиться в диапазоне ₽70-₽80 за доллар.