Reuters: руководители Tesla допросили Маска из-за опровержения новостей о новой модели

Год спустя, несмотря на устаревший модельный ряд и падение продаж по всему миру, Tesla так и не выпустила недорогой электромобиль, который Маск когда-то называл ключевым для будущего компании. Ни Маск, ни Tesla прямо не подтвердили отказ от совершенно новой модели, которую инвесторы и энтузиасты Tesla долгое время называли Model 2. Она была бы дешевле самой дешёвой модели в линейке Tesla — Model 3 за 42 500 долларов.