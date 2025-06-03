Reuters: руководители Tesla допросили Маска из-за опровержения новостей о новой модели

«Reuters лжёт», — написал Маск в X через несколько минут после публикации статьи 5 апреля 2024 года, остановив падение акций Tesla на 6%. После поста Маска акции Tesla частично отыграли потери, но к закрытию рынка упали на 3,6%.
По словам собеседников, руководители знали, что Маск фактически отказался от производства недорогого автомобиля, который многие инвесторы называли Model 2, и переориентировал Tesla на беспилотные роботакси. Компания сообщила сотрудникам о закрытии проекта несколькими неделями ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника и документы компании.
Пост Маска настолько смутил некоторых топ-менеджеров, что они спросили его, не передумал ли он. По словам осведомленных лиц, Маск отверг их опасения и сказал, что проект по-прежнему закрыт.
Год спустя, несмотря на устаревший модельный ряд и падение продаж по всему миру, Tesla так и не выпустила недорогой электромобиль, который Маск когда-то называл ключевым для будущего компании. Ни Маск, ни Tesla прямо не подтвердили отказ от совершенно новой модели, которую инвесторы и энтузиасты Tesla долгое время называли Model 2. Она была бы дешевле самой дешёвой модели в линейке Tesla — Model 3 за 42 500 долларов.
Как говорили некоторые руководители Tesla, их беспокоит, что отрицание того, что работа над Model 2 больше не ведется, может привести Маска к неприятностям с Комиссией по ценным бумагам и биржам за введение инвесторов в заблуждение относительно будущей линейки продуктов, которая была заложена в их прогнозы по компании.
В 2018 году Маск уже выплатил 40 млн долларов в качестве компенсации за другой пост в социальных сетях, который, по утверждению агентства, вводил инвесторов в заблуждение, что Маск планировал сделать Tesla частной компанией.