Не ждут чуда: Минпромторг назвал новые условия возврата для иностранных брендов

— Но нельзя забывать о том, каким был уход этих брендов: для этого не было никаких экономических предпосылок, это было обычное политическое давление. Многие компании как будто мгновенно нажимали кнопку выключения на компьютере и уходили. А ведь люди покупали западную продукцию в надежде на сервис, и они остались ни с чем. Конечно, стоит принимать во внимание, что ту модель, по которой мы работали раньше, надо менять. В первую очередь добиваться максимальной локализации производства зарубежных компаний, особенно по критичным для нас компонентам, — сказал он «Известиям».