Не ждут чуда: Минпромторг назвал новые условия возврата для иностранных брендов

Иностранным компаниям для возвращения на рынок РФ понадобится российский партнер. Также среди условий — контроль со стороны властей, приземление технологий и, в перспективе, локализация производства на нашей территории. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил на стратегической сессии «Недели российского ритейла», форум стартовал 2 июня в Москве. Бизнес поддержал чиновника: иностранные компании должны как минимум локализовать свое производство в стране.
Условия для возвращения иностранного бизнеса
В столице стартовал ежегодный форум «Неделя российского ритейла», на котором чиновники и бизнес обсуждали будущую судьбу ушедших из РФ зарубежных компаний. Разговор развернулся на стратегической сессии «Возвращение иностранных брендов в РФ: экономическая целесообразность, условия и последствия», где первым свое мнение высказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Прежде всего, он отметил, что у страны уже есть опыт ухода иностранных партнеров с отечественного рынка. Так было в 2014 году, когда Россия реагировала на продовольственные санкции против нее. Тогда наша пищевая и перерабатывающая промышленность справились с импортозамещением. С тех пор доля отечественной продукции на полках магазинов выросла с чуть больше 60% до 80%, «скептичное отношение изменилось на серьезную уверенность: мы можем еще больше», отметил министр.
Он напомнил, что тогда отечественные производители обращались к властям с просьбой оставить в силе введенные ограничения: их бизнес в стране расцвел в отсутствие зарубежных конкурентов. Аналогичная ситуация на рынке происходит и сейчас: РФ легализовала параллельный импорт, чтобы обеспечить потребителей всей необходимой продукцией, плюс к этому активно развивалось отечественное производство непродуктовых товаров.
Пока западные бренды не направляли в Минпромторг официальные запросы о возвращении в страну, но власти уверены, что «никакого преференциального и простого режима входа с учетом разницы макроэкономических условий, разницы в условиях кредитования» быть не должно, подчеркнул Антон Алиханов.
— Говорить о том, что давайте просто пустим всех обратно в наш ритейл, опрометчиво: если кто-то хочет заходить обратно, то только с российскими партнерами, только с российским контролем, только с приземлением технологии и только с освоением в понятной перспективе полного цикла производства на нашей территории, — сказал министр. — Надо иначе с ритейлом разговаривать, мы же видели, как наши партнеры взяли и ушли, оставив за собой пустые полки.
О каких конкретно партнерствах в данном случае идет речь, глава Минпромторга не уточнил. «Известия» направили запрос в ведомство.
С ним согласны федеральные торговые сети: иностранные бренды, которые готовы вернуться к продажам на отечественном рынке, должны быть готовы к развитию производства внутри страны, сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, выступая на стратегической сессии. В первую очередь, это должно коснуться тех отраслей, где наша промышленность отстает в объемах, качестве и стоимости производства.
Позиция Минпромторга по поводу условий возвращения иностранных компаний вполне обоснованна: они грубо нарушили при уходе права потребителей, работников и контрагентов, многие зарубежные концерны не следует рассматривать как надежных и добросовестных партнеров, уверен глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Это требует введения дополнительного регулирования и контроля, сказал он «Известиям».
Производство товаров внутри страны
Не стоит забывать, что иностранные бренды принесут с собой в страну высокие стандарты качества продукции и работы, создадут конкуренцию, заставят отечественных производителей и ритейлеров тянуться вверх и расти, отметил генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан. Более того, у потребителей появляется выбор, добавил он.
— Но нельзя забывать о том, каким был уход этих брендов: для этого не было никаких экономических предпосылок, это было обычное политическое давление. Многие компании как будто мгновенно нажимали кнопку выключения на компьютере и уходили. А ведь люди покупали западную продукцию в надежде на сервис, и они остались ни с чем. Конечно, стоит принимать во внимание, что ту модель, по которой мы работали раньше, надо менять. В первую очередь добиваться максимальной локализации производства зарубежных компаний, особенно по критичным для нас компонентам, — сказал он «Известиям».
Второе — нельзя забывать о влиянии ухода компаний с рынка на людей, то есть на работников, добавил он. Многие остались ни с чем, поэтому будет правильным, если иностранные компании создадут в стране фонды социального страхования, которые защитят людей от подобных действий в перспективе. Нужны действия, которые помогут показать: западные компании готовы стать частью экономики страны и стать социально ответственным бизнесом, отметил Евгений Мовчан.
Глава Inventive Retail Group Тихон Смыков подчеркнул, что вопрос следует ставить иначе: накануне потенциального возвращения иностранных партнеров власти должны расчистить рынок от контрафактной продукции.
— Назовите мне зарубежный бренд, который покинул страну и чью продукцию нельзя купить сегодня в России. У нас есть абсолютно всё, причем часто по самой низкой в мире цене. Все зарубежные компании счастливы, ведь они продают те же самые объемы в нашей стране, при этом не несут никаких издержек, не предоставляют потребителю никакого сервиса по гарантии, не вливают средства в маркетинг и рекламу, — рассказал он. — Власти сами ослабили регуляторику и ввели параллельный импорт в стране, чтобы у потребителя был доступ к любому иностранному товару.
Но у такого ввоза продукции в страну есть побочные эффекты, подчеркнул он. Например, «на рынке появилось много контрафакта, часть товаров продают без гарантии, она непонятного происхождения, много товаров попадает нелегально». Вкупе это не очень хорошо для потребителя, который не до конца понимает, что покупает. Плохо это и для государства, которое недобирает в налогах и сборах. Поэтому впереди у властей большая работа: нивелировать негативные эффекты от параллельного импорта, уверен эксперт.
При этом, например, продовольственный рынок не почувствовал никакого провала в продажах после ухода иностранцев, потребитель не заметил, что с полок что-то исчезло, считает глава X5 group Екатерина Лобачева. До ухода зарубежных партнеров на полках преобладала российская продукция, добавила она.
— Если мы сравним 2019 с 2024 годом, то не увидим какой-то большой разницы в проценте импортных товаров в продовольственной рознице, — сказала она.
По слова Екатерины Лобачевой, импорт всегда решал и решает всего несколько задач: например, он замещает то, что у нас не произрастает в силу климатических особенностей, дает ассортиментное разнообразие. Поэтому возвращение иностранных брендов в продуктах покупатель не так сразу заметит, считает она.