Мошенники начали использовать легенду о выплатах ко Дню защиты детей

Помимо детей и работы, злоумышленники используют и романтические настроения граждан. Они создают фальшивые профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на «билеты», «лечение» или «кризис в бизнесе». «Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков», — предупреждают специалисты.