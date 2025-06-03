Мошенники начали использовать легенду о выплатах ко Дню защиты детей

«Фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Мошенники рассылают сообщения о “специальных выплатах” семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в Telegram-канал для “оформления” через поддельные госпорталы», — предупреждают эксперты.
Что касается фейковых подработок, то здесь схема выглядит следующим образом: в соцсетях и на Avito появляются вакансии с высокой зарплатой без опыта (например, «менеджер по продвижению»). Жертве предлагают открыть счет в банке или передать логин/пароль от онлайн-банка для «начисления зарплаты».
Помимо детей и работы, злоумышленники используют и романтические настроения граждан. Они создают фальшивые профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на «билеты», «лечение» или «кризис в бизнесе». «Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков», — предупреждают специалисты.