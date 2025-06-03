Минприроды начало прорабатывать запрет пластиковых лотков в упаковке

Минприроды России планирует к 2030 году запретить использование коррекс-упаковки из полимеров — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для пищевых продуктов. Взамен предлагается перейти на биоразлагаемые материалы, сообщил ТАСС замглавы ведомства Денис Буцаев.
«Данный вид упаковки после утраты потребительских свойств не востребован на рынке вторичных ресурсов из-за практически полного отсутствия возможности извлечения из общего потока твердых коммунальных отходов и отсутствия экономической целесообразности переработки ввиду значительного загрязнения органическими отходами», — пояснил он.
По словам Буцаева, биоразлагаемая упаковка позволит утилизировать коррексы методом компостирования вместе с органическими отходами.
Он также напомнил, что с 1 сентября 2025 года в России запретят производство цветных и многослойных ПЭТ-бутылок, а также тары с этикетками из ПВХ.
«Образовавшуюся перерабатываемую упаковку можно будет собрать и переработать, а сложная упаковка направится на полигоны», — добавил замминистра.
Такие ограничения направлены на повышение эффективности переработки и снижение негативного воздействия пластика на окружающую среду.
Ранее Буцаев сообщил, что Минприроды планирует ввести ограничения на использование упаковки из полистирола для пищевых продуктов.
Замминиcтра отметил, что полистирол ломкий, распадается на мелкие фрагменты и практически не применяется во вторичной переработке. Его сложно выделить из общего потока отходов, а переработка невыгодна из-за сильного загрязнения материала.