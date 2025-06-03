Депутат предложила увеличить маткапитал на миллион рублей

Парламентарий предложила увеличить сумму маткапитала на 1 миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.
«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», — сказано в обращении.
В пояснении к инициативе Лантратова ссылается на выступление президента Владимира Путина на заседании Госсовета в конце 2024 года. Тогда глава государства отметил, что одной из ключевых задач демографической политики должно стать стимулирование раннего родительства. По последним данным, средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России составляет 28−29 лет, и эта планка продолжает сдвигаться вверх.
По мнению депутата, такая тенденция оказывает существенное влияние на общий уровень рождаемости. После появления первого ребенка женщины, как правило, стремятся вернуться к работе, продолжить образование или получить новую профессию. Все это снижает шансы на рождение второго или последующих детей. Более того, с возрастом увеличиваются риски осложнений при беременности и родах.
Предлагаемая доплата в миллион рублей может стать, по словам Лантратовой, дополнительным финансовым стимулом для молодых семей, а также сделает программу материнского капитала более гибкой и адресной. Речь идет не просто о поддержке молодых матерей, а о системном решении, способном развернуть тренд отложенного родительства.
Также депутат подчеркнула, что раннее появление первого ребенка статистически повышает вероятность рождения второго и третьего, что напрямую влияет на стабилизацию демографической ситуации в стране. В этом контексте дополнительная выплата может рассматриваться не как расход, а как долгосрочная инвестиция в человеческий капитал России.
Пока предложение находится на стадии обсуждения, но его реализация может стать одним из ключевых изменений в социальной политике в ближайшие годы.
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