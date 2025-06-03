Депутат предложила увеличить маткапитал на миллион рублей

В пояснении к инициативе Лантратова ссылается на выступление президента Владимира Путина на заседании Госсовета в конце 2024 года. Тогда глава государства отметил, что одной из ключевых задач демографической политики должно стать стимулирование раннего родительства. По последним данным, средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России составляет 28−29 лет, и эта планка продолжает сдвигаться вверх.