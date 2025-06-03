Россиян научили, как избавиться от долгов без обращения в суд

Ключевое условие внесудебного банкротства — невозможность взыскания долга принудительно, даже при наличии исполнительных документов. Например, если судебные приставы не выявили имущества, которое может быть реализовано для расчета с кредиторами, или если единственным источником дохода должника является пенсия либо социальное пособие. Кроме того, процедура предназначена для лиц, задолженность которых подтверждена через исполнительные листы, но она не может быть погашена за счет имеющегося имущества на протяжении длительного времени. Еще одним основанием для обращения к внесудебному банкротству является участие гражданина в специальной военной операции при отсутствии возможности исполнения долговых обязательств.