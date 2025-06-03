Россиян научили, как избавиться от долгов без обращения в суд

Что такое внесудебное банкротство
Механизм предоставляет собой быстрый и бесплатный способ списания задолженности, в отличие от более сложного и затратного судебного банкротства, которое зачастую требует существенных расходов и длится дольше по времени. Внесудебное банкротство позволяет освободиться почти от всех видов задолженности по кредитам и займам, начиная от 25 тысяч рублей и до одного миллиона рублей — не учитывая штрафы и пени за просрочки. Исключение составляют обязательства по алиментам, возмещению морального вреда, компенсации за ущерб жизни, здоровью и чужому имуществу — такие долги списанию не подлежат.
Условия внесудебного банкротства
Ключевое условие внесудебного банкротства — невозможность взыскания долга принудительно, даже при наличии исполнительных документов. Например, если судебные приставы не выявили имущества, которое может быть реализовано для расчета с кредиторами, или если единственным источником дохода должника является пенсия либо социальное пособие. Кроме того, процедура предназначена для лиц, задолженность которых подтверждена через исполнительные листы, но она не может быть погашена за счет имеющегося имущества на протяжении длительного времени. Еще одним основанием для обращения к внесудебному банкротству является участие гражданина в специальной военной операции при отсутствии возможности исполнения долговых обязательств.
Как проходит процедура
Реализация внесудебной процедуры начинается с обращения гражданина в многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства. Требуется подать заявление установленного образца, где должны быть отражены все кредиторы и суммы задолженностей. На основании предоставленной информации сотрудники МФЦ запросят актуальные данные из государственных ведомств, включая сведения о доходах, начисляемых пенсиях, открытых исполнительных производствах, а также наличии имущества.
После того, как сведения будут признаны достоверными, информация о начале процедуры размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — соответственно, с этого момента начисление неустоек, штрафов и пеней по указанным долгам прекращается, а кредиторы утрачивают возможность обращения в суд с требованиями взыскания по тем кредитам, что заявлены в процедуре.
Последствия внесудебного банкротства
Процедура внесудебного банкротства длится ровно полгода. В течение этого срока должник не вправе брать новые кредиты, становиться поручителем или созаемщиком. Для кредиторов открывается возможность мониторинга изменившегося финансового положения заемщика: если у него появятся активы, позволяющие удовлетворить требования по долгам, процедура может быть прекращена. Также она завершится досрочно, если за это время найдутся кредиторы, о задолженности которым гражданин не сообщил, либо если выявятся факты скрытия имущества, вывода активов или существенного занижения суммы долгов.
По истечении шести месяцев и при отсутствии препятствий должник признается банкротом по внесудебной процедуре — все заявленные в заявлении долги аннулируются. Важно учитывать и ограничения: через пять лет после признания банкротства нельзя повторно воспользоваться этим правом — ни во внесудебном, ни в судебном порядке. Кроме того, информация о банкротстве пять лет будет отражаться в кредитной истории, что практически исключает возможность повторного получения кредитов в этот период.
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