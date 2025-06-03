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Кабмин запускает пилот по ограничению доступа к фишинговым сайтам

С 4 июня 2025 года в России запускается пилотной проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов государственных структур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и других персональных данных. Об этом говорится в сообщении официального телеграм — канала правительства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Цель пилота — создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка», — отмечается в сообщении.

В кабмине уточнили, что в числе задач проекта: отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.

Завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете. Участниками проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура, добавили в правительстве.

Помимо этого, в проекте предполагается участие автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательского института «Интеграл».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».