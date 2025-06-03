Кабмин запускает пилот по ограничению доступа к фишинговым сайтам

С 4 июня 2025 года в России запускается пилотной проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов государственных структур и компаний, а затем используются мошенниками для кражи паролей и других персональных данных. Об этом говорится в сообщении официального телеграм — канала правительства.