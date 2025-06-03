Исследование показало, кто берет ипотеку под 20% годовых

Основной целью покупки опрошенние называли улучшение жилищных условий, в том числе путем обмена старого жилья на новое с доплатой. Отмечается, что люди, соглашаясь на ипотеку под такой процент, не могут или не хотят ждать понижения ставок. Кроме того, некоторые заемщики рассчитывают погасить ипотеку досрочно, либо добиться рефинансирования.