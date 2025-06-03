Исследование показало, кто берет ипотеку под 20% годовых

Так, согласно исследованию, более 55% россиян, оформляющих ипотеку со ставкой выше 20% годовых в 2024—2025 годах, — женщины. В 54% случаев дорогую ипотеку берут люди в браке с целью улучшения жилищных условий. Основной возраст — от 30 до 45 лет — 60% выдач. Почти 80% заемщиков имеют высшее образование.
Больше всего ипотек по высоким ставкам оформляли в Москве — 11%. На втором месте находятся Татарстан и Самарская область — по 5%. Московская область и Санкт-Петербург — на третьем месте — по 4%.
Кроме того, в 88% случаев ипотеку под 20% годовых и выше берут для покупки жилья на вторичном рынке, остальные приобретают новостройку. 84% заемщиков покупают квартиру, а примерно 10% — участок с домом или таунхаус.
Основной целью покупки опрошенние называли улучшение жилищных условий, в том числе путем обмена старого жилья на новое с доплатой. Отмечается, что люди, соглашаясь на ипотеку под такой процент, не могут или не хотят ждать понижения ставок. Кроме того, некоторые заемщики рассчитывают погасить ипотеку досрочно, либо добиться рефинансирования.
«Некоторые семьи вынуждены соглашаться на дорогие кредиты из-за необходимости быстрого решения жилищного вопроса. Почти каждый пятый преследует инвестиционную цель — для сдачи в аренду или перепродажи по более высокой цене», — пишет «Газета.Ru».
Добавляется, что треть заемщиков берут кредит на 30 лет, еще треть — на 20. Примерно каждый десятый — на 10 лет. Всего в 7% случаев встречаются займы сроком на 15 и 25 лет.
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