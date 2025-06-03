Инвестстратег назвал справедливую цену аренды дачи

«За год получается около 4,8 месячного заработка семьи. Делим его на три летних месяца — 1,6 средней зарплаты. Средняя зарплата — около 58 тыс. рублей. Если взять за основу эту цифру, то на аренду дачи должно уходить не более 93 тыс. рублей в каждый летний месяц, или около 278 тыс. рублей за сезон. Это сопоставимо с парой недель отдыха в Турции. При условии, конечно, что человек готовился к лету и подкопил денег», — сказал Бахтин.