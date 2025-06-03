Инвестстратег назвал справедливую цену аренды дачи

Как отметил эксперт «Газете.Ru», обычно дачи арендуют на все лето. При этом, есть предел, выше которого арендаторы подняться просто не могут. Например, у семьи с собственной квартирой без ипотеки этот предел будет 40% месячного дохода.
«За год получается около 4,8 месячного заработка семьи. Делим его на три летних месяца — 1,6 средней зарплаты. Средняя зарплата — около 58 тыс. рублей. Если взять за основу эту цифру, то на аренду дачи должно уходить не более 93 тыс. рублей в каждый летний месяц, или около 278 тыс. рублей за сезон. Это сопоставимо с парой недель отдыха в Турции. При условии, конечно, что человек готовился к лету и подкопил денег», — сказал Бахтин.
Согласно данным ЦИАН, в Московской области аренда дачи среднего ценового сегмента варьируется от 90 до 180 тысяч рублей в месяц. Речь идет об объектах, расположенных в 30−60 км от МКАД и оснащенных базовыми удобствами, такими как электричество, водоснабжение и мебель.
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