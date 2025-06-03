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ФАС раскрыла картель на 620 млн рублей при поставке медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на сумму более 620 млн рублей при поставке медицинских изделий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что торги проходили для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

«Служба признала ООО “Алма-Мед” и ООО “Макрус” нарушившими антимонопольное законодательство. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах», — пояснили в ФАС.

Нарушителям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По итогам 2024 года ФАС возбудила 315 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности.

Антиконкурентные соглашения были выявлены в 78 регионах РФ, охватили 4369 закупок с общей суммой 122,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году ведомство раскрыло незаконную деятельность двух медицинских картелей на сумму 1,1 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены в сфере поставок продукции для учреждений, которые проводят реабилитацию бойцов и ветеранов СВО.