ФАС раскрыла картель на 620 млн рублей при поставке медицинских изделий

Уточняется, что торги проходили для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области.
Нарушителям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По итогам 2024 года ФАС возбудила 315 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности.
Антиконкурентные соглашения были выявлены в 78 регионах РФ, охватили 4369 закупок с общей суммой 122,4 млрд рублей.
Кроме того, в 2024 году ведомство раскрыло незаконную деятельность двух медицинских картелей на сумму 1,1 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены в сфере поставок продукции для учреждений, которые проводят реабилитацию бойцов и ветеранов СВО.