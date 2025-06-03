ФАС раскрыла картель на 620 млн рублей при поставке медицинских изделий

Кроме того, в 2024 году ведомство раскрыло незаконную деятельность двух медицинских картелей на сумму 1,1 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены в сфере поставок продукции для учреждений, которые проводят реабилитацию бойцов и ветеранов СВО.