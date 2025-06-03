ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета

«ФАС оштрафовала МТС за распространение ненадлежащей рекламы. Она содержала некорректное сравнение. Реклама распространялась в одной из поисковых систем. В ней сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны», — говорится в сообщении.