Эксперты рассказали о популярных схемах у мошенников летом

Еще одной распространенной схемой мошенничества является схема с арендой велосипедов и самокатов. Мошенники создают фальшивые объявления об аренде велосипедов/самокатов, просят предоплату за «бронирование» на карту или через сомнительные платежные системы, после чего исчезают, а техника так и не появляется.