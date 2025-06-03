Эксперты рассказали о популярных схемах у мошенников летом

«Фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Мошенники рассылают сообщения о “специальных выплатах” семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в Telegram-канал для “оформления” через поддельные госпорталы», — предупреждают эксперты.
Помимо этого, распространены фейковые подработки. Данная схема выглядит следующим образом: в соцсетях и на сайтах появляются вакансии с высокой зарплатой без опыта (например, «менеджер по продвижению»). Жертве предлагают открыть счет в банке или передать логин/пароль от онлайн-банка для «начисления зарплаты».
«Романтические аферы в соцсетях. Мошенники создают фальшивые профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на “билеты”, “лечение” или “кризис в бизнесе”. Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков», — предостерегает «Мошеловка».
Еще одной распространенной схемой мошенничества является схема с арендой велосипедов и самокатов. Мошенники создают фальшивые объявления об аренде велосипедов/самокатов, просят предоплату за «бронирование» на карту или через сомнительные платежные системы, после чего исчезают, а техника так и не появляется.
«Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей, завлекают красивыми фотографиями и выгодными условиями. Собирают предоплату за несуществующие путевки. Проверьте лагерь в реестрах вашего региона. Почитайте отзывы. Не переводите деньги физическим лицам», — отмечается в сообщении.
Также в «Мошеловке» предупреждают о поддельных QR-кодах в парках. Наклейки с поддельными QR-кодами ведут на фишинговые сайты. «Сканируйте коды только через защищенные приложения. Проверяйте URL (адрес сайта) перед вводом данных», — советуют эксперты.
«Мошеловка» рекомендует быть бдительными, проверять информацию на официальном портале. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Никогда не вводить данные карты или СНИЛС на сомнительных сайтах. Кроме того, игнорируйте работодателей, требующих доступ к счетам. Проверять компанию можно через ФНС.
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