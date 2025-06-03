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Эксперт перечислила главные риски рассрочки при покупке жилья

Банк России видит рост рисков, связанных с увеличением количества продаж застройщиками жилья в рассрочку. Чем такая покупка опасна для покупателей и как защитить свои права на жилье — Финансам Mail объяснила Юлия Максимович, председатель комитета Российской Гильдии Риэлторов по ипотеке.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она напомнила, что по итогам первого квартала объем рассрочек на рынке первичного жилья в России составил 1,2 трлн рублей. Это сумма. которую покупатели еще не перечислили застройщикам на эскроу-счета по договорам долевого участия (ДДУ).

«Рассрочка — это отсрочка платежа на определенных условиях, и иногда она очень привлекательна. Первоначальный взнос составляет от 5−10%, а сумма ежемесячного платежа выглядит посильной. Можно зафиксировать стоимость квартиры без риска повышения в будущем. В отдельных случаях удается в плюс к вышеперечисленному еще и “ухватить” акционные предложения от застройщиков на ряд лотов», — рассказала эксперт.

Специалист отметила, что застройщики увидели в этом инструменте замену классической ипотеке и стали активно ее предлагать. Однако покупка жилья с помощью такого механизма несет в себе ряд рисков.

Первым риском Юлия Максимович назвала повышение ключевой ставки и, как следствие, рост кредитной нагрузки.

Во-вторых, существует риск, что через пару лет (или другой срок рассрочки от застройщика) на ипотеку перейти не получится. Например, клиент с плохой кредитной историей не успеет ее исправить, из-за чего в ипотеке ему откажут. Кроме того, подчеркнула эксперт, к моменту выхода на ипотеку у покупателя может измениться жизненная ситуация: потеря работы, ухудшение кредитной истории, снижение дохода.

Не стоит забывать и еще об одном риске: завершение или изменение условий программ господдержки.

Четвертым риском специалист назвала договор с застройщиком — при возникновении ситуации, когда по условиям договора покупатель должен выплатить компенсацию, жилье можно попросту потерять.

Специалист напомнила, что приемлемой ставкой по массовой ипотеке можно считать 13−15% годовых. Но ожидать, что Банк России изменит «ключ» и все остальные проценты (по вкладам, кредитам и ипотеке) спустятся до комфортных отметок уже в ближайшие месяцы не стоит.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».