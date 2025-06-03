Эксперт перечислила главные риски рассрочки при покупке жилья

Во-вторых, существует риск, что через пару лет (или другой срок рассрочки от застройщика) на ипотеку перейти не получится. Например, клиент с плохой кредитной историей не успеет ее исправить, из-за чего в ипотеке ему откажут. Кроме того, подчеркнула эксперт, к моменту выхода на ипотеку у покупателя может измениться жизненная ситуация: потеря работы, ухудшение кредитной истории, снижение дохода.