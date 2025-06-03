ЕК: новые санкции против нефти РФ могут подвести ЕС под 500% пошлины США

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен согласовать с американским сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) новые санкции против российского энергетического экспорта могут подвести ЕС под 500% пошлины со стороны США. Такую возможность фактически признала сегодня пресс-служба Еврокомиссии.
«Мы пока не знаем, будут ли приняты санкции США, которые будут предусматривать введение пошлин в 500% против третьих стран, которые закупают энергоресурсы в России. Фактически здесь речь идет о вторичных санкциях. Поэтому мы пока не можем сказать, будет ли Еврокомиссия просить США об исключениях из этих санкций», — сказала на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, которая подтвердила, что «ряд стран ЕС продолжают закупать российские углеродные ресурсы». Она добавила, что Еврокомиссия требует от всех стран ЕС полного прекращения этих закупок к концу 2027 года.
Пинью подтвердила, что глава ЕК фон дер Ляйен провела встречу с Грэмом, пытаясь согласовать новые возможные пакеты санкций ЕС и США против России. Она также подтвердила, что 18-й пакет санкций ЕС будет включать рестрикции против взорванных газопроводов «Северный поток», а также против танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным контрактам, что разрушает попытки ввести против России потолок цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, ЕС и США обсуждают возможность снижения этого потолка цен на российскую нефть, который страны Группы семи согласовали еще в 2022 году на уровне в $60 за баррель, но не смогли обеспечить его соблюдение.