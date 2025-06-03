ЕК: новые санкции против нефти РФ могут подвести ЕС под 500% пошлины США

«Мы пока не знаем, будут ли приняты санкции США, которые будут предусматривать введение пошлин в 500% против третьих стран, которые закупают энергоресурсы в России. Фактически здесь речь идет о вторичных санкциях. Поэтому мы пока не можем сказать, будет ли Еврокомиссия просить США об исключениях из этих санкций», — сказала на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, которая подтвердила, что «ряд стран ЕС продолжают закупать российские углеродные ресурсы». Она добавила, что Еврокомиссия требует от всех стран ЕС полного прекращения этих закупок к концу 2027 года.