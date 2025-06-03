Британское правительство намерено отсудить у Абрамовича свыше 2 млрд фунтов

«Правительство намерено направить средства от продажи футбольного клуба ''Челси'' на гуманитарную помощь Украине после вторжения России. Мы огорчены тем, что не смогли достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу. Мы готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине как можно скорее получат эти средства», — заявили канцлер казначейства Рейчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.