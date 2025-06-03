«АвтоВАЗ» видит основания для индексации цен, заявил президент компании

«Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности повышения цен в ближайшее время.
В ходе беседы в кулуарах ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), он отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей, и напомнил, что даже в самом Китае сейчас ведется антидемпинговое расследование из-за «войны скидок».
«Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя», — пояснил Соколов.