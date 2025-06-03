Американские облигации на грани: рынки пугает возвращение тарифов

На этой неделе внимание сосредоточено на свежих данных с рынка труда, которые могут серьезно повлиять на ожидания по ставкам. Инвесторы уже пересмотрели свои прогнозы: теперь они ждут два снижения ставки в 2025 году вместо трех, как предполагалось ранее.
Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в понедельник, воздержался от прямых комментариев относительно будущей политики. Тем временем глава ФРС Чикаго Остин Гулсби заявил, что регулятор может пойти на смягчение, если торговая стратегия Белого дома станет более ясной. А Лори Логан из ФРС Далласа подчеркнула, что стоит подождать с изменением ставки, чтобы трезво оценить риски для инфляции и занятости.
Рынки в замешательстве: рост доходностей делает заимствования дороже, одновременно усиливая давление на фондовый рынок. Инвесторы нервничают, а ФРС — по-прежнему осторожничает.