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Американские облигации на грани: рынки пугает возвращение тарифов

Доходности казначейских бумаг США вновь штурмуют максимумы, а рынки затаили дыхание в ожидании сигналов от ФРС.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: AP 2024

Американские казначейские облигации резко подешевели в начале июня — доходность 30-летних бумаг вплотную подошла к 5%. Причина — растущие опасения инвесторов из-за возможного возвращения жесткой тарифной политики Дональда Трампа, а также неопределенность в монетарной стратегии ФРС.

На этой неделе внимание сосредоточено на свежих данных с рынка труда, которые могут серьезно повлиять на ожидания по ставкам. Инвесторы уже пересмотрели свои прогнозы: теперь они ждут два снижения ставки в 2025 году вместо трех, как предполагалось ранее.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в понедельник, воздержался от прямых комментариев относительно будущей политики. Тем временем глава ФРС Чикаго Остин Гулсби заявил, что регулятор может пойти на смягчение, если торговая стратегия Белого дома станет более ясной. А Лори Логан из ФРС Далласа подчеркнула, что стоит подождать с изменением ставки, чтобы трезво оценить риски для инфляции и занятости.

Рынки в замешательстве: рост доходностей делает заимствования дороже, одновременно усиливая давление на фондовый рынок. Инвесторы нервничают, а ФРС — по-прежнему осторожничает.