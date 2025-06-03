Американские облигации на грани: рынки пугает возвращение тарифов

На этой неделе внимание сосредоточено на свежих данных с рынка труда, которые могут серьезно повлиять на ожидания по ставкам. Инвесторы уже пересмотрели свои прогнозы: теперь они ждут два снижения ставки в 2025 году вместо трех, как предполагалось ранее.