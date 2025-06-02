В Японии созовут совещание на уровне министров из-за цен на рис

На прошлой неделе правительство выпустило на рынок еще 300 тысяч тонн риса из государственных запасов, чтобы снизить цены, которые за последний год удвоились. Как обращает внимание Bloomberg, этот шаг был предпринят менее чем за два месяца до выборов в верхнюю палату парламента, которые могут наказать правительство меньшинства, уже оказавшееся в невыгодном положении после неутешительных результатов всеобщих выборов в прошлом году.