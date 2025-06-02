В Японии созовут совещание на уровне министров из-за цен на рис

На прошлой неделе правительство выпустило на рынок еще 300 тысяч тонн риса из государственных запасов, чтобы снизить цены, которые за последний год удвоились. Как обращает внимание Bloomberg, этот шаг был предпринят менее чем за два месяца до выборов в верхнюю палату парламента, которые могут наказать правительство меньшинства, уже оказавшееся в невыгодном положении после неутешительных результатов всеобщих выборов в прошлом году.
«Поскольку рис стоит в два раза дороже — а в некоторых регионах даже в 2,5 раза дороже, чем в прошлом году, — очень важно стабилизировать ситуацию и рынок», — заявил министр сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми.
Розничные торговцы, в том числе Aeon Co Ltd. и Pan Pacific International Holdings Corp., материнская компания популярного дисконтного магазина Don Quijote, начали продавать госзапасы риса в выходные, согласно заявлениям обеих компаний.
Aeon установила цену на 5-килограммовую упаковку чуть ниже 2 000 йен (14 долларов) без учета налогов. Для сравнения, средняя цена за пачку риса в японских магазинах сейчас составляет 4 200 йен (29 долларов), пишет Bloomberg.
На прошлой неделе Коидзуми объявил, что последняя партия риса будет продаваться по фиксированной цене, а не на аукционе, минуя обычную цепочку поставок, в которую входят агентства по сбору риса и оптовики.