В трети компаний РФ заявили, что сталкиваются с сопротивлением при внедрении ИИ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Треть российских компаний (33%) сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании Ассоциации менеджеров «Влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы: как ИИ меняет подходы к управлению и стратегии компаний» (есть в распоряжении ТАСС).
В исследовании приняли участие топ-менеджеры более чем из 130 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет.
В 57% случаях компании сталкиваются с трудностями в интеграции ИИ-решений с существующими IT-системами, в 55% — с вопросами безопасности систем и данных, обрабатываемых ИИ. Почти половина (45%) топ-менеджеров отметили недостаток квалифицированного персонала для работы с ИИ, еще 44% — сложности с пониманием и использованием технологий среди сотрудников, 12% — высокие затраты на внедрение новых технологий (12%).
Более половины (55%) респондентов отметили изменение обязанностей действующих сотрудников после внедрения ИИ, 13% управленцев подчеркнули, что это привело к появлению новых кросс-функциональных команд и проектов в организациях, а 11% констатировали, что внедрение ИИ стало стимулом к созданию новых должностей. Порядка 21% опрошенных признались, что использование ИИ привело к сокращению неактуальных штатных позиций.
Как полагают опрошенные, ИИ готов заменить человека в оптимизации процессов (79%), прогнозировании (68%), принятии решений на основе данных (52%), финансовом планировании и анализе (46%), управлении рисками (35%), коммуникации с клиентами (37%), управлении проектами (12%). При этом 58% руководителей уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить их самих. Еще 19% респондентов считают, что ИИ может заменить руководителей лишь на некоторых позициях, а 23% ожидают, что технологиям на основе ИИ в будущем можно будет делегировать часть рутинных обязанностей топ-менеджеров.
Однако все участники опроса (100%) убеждены, что технологии искусственного интеллекта никогда не смогут заменить руководителя в части принятия моральных и этических решений. Кроме того, топ-менеджеры уверены, что ИИ никогда не заменит в управлении человеческие эмоции, эмпатию и мотивацию команды (89%), человеческую интуицию в бизнесе и создание крепких связей с сотрудниками и партнерами (78%), стратегическое мышление (57%) и роль руководителей в разрешении конфликтных ситуаций в коллективах (34%). Вопрос также предполагал множественный выбор вариантов ответов.
Как отмечается в исследовании, в настоящее время 12% организаций используют ИИ в работе постоянно: более того, на технологиях ИИ строится основная часть их деятельности. Порядка 80% российских компаний используют технологичные решения в работе периодически, в качестве помощников в работе сотрудников. В 8% российских компаний почти не используют технологии искусственного интеллекта.
Об исследовании.
Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 12 по 25 мая 2025 года. Сферы деятельности опрашиваемых организаций: IT, медиа- и телекоммуникации, промышленность, нефтегазовая отрасль, профессиональные услуги, коммерческие банки, финансовый сектор, инвестиции и страхование, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, транспорт и логистика, ретейл и потребительские товары, торговля и потребительский сервис.