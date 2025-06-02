В трети компаний РФ заявили, что сталкиваются с сопротивлением при внедрении ИИ

Как полагают опрошенные, ИИ готов заменить человека в оптимизации процессов (79%), прогнозировании (68%), принятии решений на основе данных (52%), финансовом планировании и анализе (46%), управлении рисками (35%), коммуникации с клиентами (37%), управлении проектами (12%). При этом 58% руководителей уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить их самих. Еще 19% респондентов считают, что ИИ может заменить руководителей лишь на некоторых позициях, а 23% ожидают, что технологиям на основе ИИ в будущем можно будет делегировать часть рутинных обязанностей топ-менеджеров.