В США захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7

«К саммиту G7 мы надеемся, что санкции будут введены в действие в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленное послание Китаю», — заявили сенаторы. Они подчеркнули, что против КНР и Индии нужно «предпринять шаги», чтобы те перестали покупать российскую нефть.