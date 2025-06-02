Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 2 июня

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В преддверии следующего заседания, запланированного на 6 июня, участники финансового рынка продолжают пересматривать условия по депозитным продуктам, отражая актуальные тенденции денежно-кредитной политики.
По данным аналитики маркетплейса «Финуслуги» на 30 мая 2025 года, максимальная ставка по вкладам для новых клиентов на сегодняшний день отмечена в Авто Финанс Банке — 20,15% годовых при минимальной сумме размещения от 100 тысяч рублей.
В СДМ Банке доступна ставка 20,1% при внесении от 1,4 млн рублей с капитализацией процентов.
В Первоуральскбанке депозиты на срок 12 месяцев можно разместить под 20,05% годовых, при этом минимальный размер вклада составляет 100 тысяч рублей.
Быстробанк при размещении средств на год предусматривает ставку 19,2% годовых при условии минимального взноса в размере 150 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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