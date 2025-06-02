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Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 2 июня

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 30 июня 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на год с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В преддверии следующего заседания, запланированного на 6 июня, участники финансового рынка продолжают пересматривать условия по депозитным продуктам, отражая актуальные тенденции денежно-кредитной политики.

По данным аналитики маркетплейса «Финуслуги» на 30 мая 2025 года, максимальная ставка по вкладам для новых клиентов на сегодняшний день отмечена в Авто Финанс Банке — 20,15% годовых при минимальной сумме размещения от 100 тысяч рублей.

В СДМ Банке доступна ставка 20,1% при внесении от 1,4 млн рублей с капитализацией процентов.

В Первоуральскбанке депозиты на срок 12 месяцев можно разместить под 20,05% годовых, при этом минимальный размер вклада составляет 100 тысяч рублей.

Ставку 19,7% годовых на аналогичный срок и при минимальном депозите от 3 млн рублей предлагает Инбанк. Для сумм от 450 тысяч рублей этот же банк установил ставку доходности 19,4% годовых.

Быстробанк при размещении средств на год предусматривает ставку 19,2% годовых при условии минимального взноса в размере 150 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».