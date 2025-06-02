ТАСС: Европа в мае обновила рекорд импорта СПГ за все время наблюдений

По итогам мая потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, оказавшись на 0,7% выше, чем в апреле, и на 38% больше к маю 2024 года. Данный показатель стал рекордным за всю историю, преодолев предыдущий максимум апреля текущего года (12,7 млрд куб. м).