СМИ узнало о «растущем давлении» на Набиуллину из-за ключевой ставки

Как отмечает издание, крупный бизнес требует от регулятора снижения рекордно высоких процентных ставок, так как они начинают негативно сказываться на их работе. В правительстве, добавили источники, ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки по мере того, как эффект для бюджета и гражданских отраслей станет более очевидным.