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СМИ узнало о «растущем давлении» на Набиуллину из-за ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина перед заседанием по ключевой ставке столкнулась с «растущим давлением». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, крупный бизнес требует от регулятора снижения рекордно высоких процентных ставок, так как они начинают негативно сказываться на их работе. В правительстве, добавили источники, ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки по мере того, как эффект для бюджета и гражданских отраслей станет более очевидным.

Bloomberg подчеркивает, что следующее заседание станет для Набиуллиной «тяжелым испытанием». Месяцы высоких расходов по займам оказывают серьезное давление на российскую экономику, особенно на те отрасли, которые не связаны с военной промышленностью.

Банк России с октября прошлого года сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Следующее заседание состоится в пятницу, 6 июня.