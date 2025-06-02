Пластиковая ловушка: как не оказаться в числе должников по кредитной карте

В российском потребительском кредитовании формируется тревожный тренд: стремительный рост просрочек по кредитным картам. Согласно информации из ОКБ, за последние шесть месяцев общий объем таких долгов по кредитным картам увеличился на 70%, обновив исторический максимум. Все больше россиян используют кредитки не как инструмент ликвидности, а как способ финансировать текущее потребление — от продуктов до коммунальных платежей. И в этой ситуации кредитная карта может быстро превратиться из финансового помощника в долговую ловушку.
Что изменилось на рынке?
Главный фактор — это высокая стоимость кредитных денег. Ключевая ставка Банка России, достигшая 21%, напрямую влияет на стоимость розничного кредитования. По данным различных банков, эффективные ставки по новым картам сейчас достигают 30−50% годовых. При этом важно понимать, что для части заемщиков, уже имеющих неважную кредитную историю, ставка может быть еще выше — в зависимости от уровня существующего риска.
Особенность кредитных карт в их уязвимости: достаточно один раз пропустить минимальный платеж, чтобы запустить механизм начисления штрафных процентов. А поскольку сама логика использования кредитки предполагает регулярные траты и погашение в рамках льготного периода, нарушение этого режима приводит к резкому увеличению долга. И если по потребительскому кредиту график платежей фиксирован, то по кредитке он постоянно изменяется и, что хуже всего, зачастую непонятен для самого клиента.
Почему именно «кредитки»?
Растущие просрочки именно по кредитным картам объясняются сочетанием факторов:
Во-первых, это относительная доступность продукта: банки активно продвигают кредитные карты как массовый инструмент, с упрощённой процедурой одобрения и минимальной документацией;
Во-вторых, иллюзия управляемости: многие пользователи считают, что способны «грамотно» пользоваться картой и всегда попадать в льготный период. Однако реальность показывает, что даже один неучтенный платеж может запустить «эффект домино» и привести к росту задолженности;
В-третьих, отсутствие культуры управления долгами: в России пока недостаточно развито понимание того, как именно работает финансовый инструмент. Люди обращают внимание на кэшбэк и бонусные мили, но не читают условия начисления процентов. Отсюда — высокий уровень непреднамеренных просрочек.
Ситуацию усугубляет и то, что у ряда заемщиков одновременно действуют несколько карт, и нагрузка по ним нарастает незаметно — пока один лимит не перестает закрывать платежи по-другому.
Как реагируют банки?
Банки, несмотря на рост просрочек, продолжают удерживать интерес к кредитным картам: этот продукт остается одним из наиболее доходных в розничной линейке. Однако требования к заемщикам постепенно ужесточаются: снижаются лимиты, появляются надбавки к ставке для клиентов с повышенной долговой нагрузкой, вводятся дополнительные проверки.
Параллельно ЦБ РФ продолжает регулировать этот сектор: усиливаются требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) и вводятся специальные надбавки Банка России, снижающие риски для коммерческих банков. Все это направлено на ограничение рисков перегрева в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Но даже при усилении регулирования кредитки остаются востребованным инструментом — особенно в среде людей с неподтвержденным доходом, у которых нет доступа к классическим займам.
«Многие коммерческие банки еще в конце 2024 года приостановили программы массового кредитования в розничном сегменте. (…) Опция обращаться за финансированием в МФО — вариант не для всех. Плюс ставка по микрозаймам сегодня в разы выше условий банковского кредитования, и такой займ тоже в дальнейшем придется обслуживать и возвращать», — полагает Ольга Горюкова, директор департамента риск-менеджмента и член правления АО «Свой Банк».
Что делать, чтобы не попасть в зону риска?
Сценарий развития событий зависит от поведения самого заемщика. Первый и очевидный шаг — не рассматривать кредитку как источник дополнительных средств. Это не доход, не аванс и не помощь банка, а краткосрочный, дорогой долг, за которым пристально следят все бюро кредитных историй.
Во-вторых, необходимо вести календарь платежей и четко понимать, когда заканчивается льготный период. Пропустить дату — значит, фактически согласиться на штраф и рост общей суммы долга. Финансовая дисциплина здесь критична: автоматическое списание минимального платежа с дебетовой карты может быть решением.
В-третьих, при первых признаках долговой перегрузки — нельзя затягивать с переговорами с банком. Большинство банков имеют внутренние программы реструктуризации: снижение минимального платежа, временное замораживание процентов, переход на стандартный потребительский кредит. Главное: проявить инициативу, пока просрочка не превратилась в хроническую задолженность. Если долговая нагрузка уже вышла из-под контроля, стоит рассмотреть консолидацию долгов или рефинансирование. В России такие инструменты пока развиты слабо, но отдельные банки предлагают перевод долга с одной карты на другую на льготных условиях.
«Для минимизации рисков попадания в просрочку можно порекомендовать ответственно подходить к использованию кредитных лимитов, тщательно планировать личный бюджет, своевременно вносить обязательные платежи и рационально использовать беспроцентный период. Стоит обратить внимание на альтернативные финансовые инструменты, такие как карты рассрочки, которые могут стать более выгодным решением, нежели классические кредитные карты», — считают в пресс-службе Совкомбанка.
Перспективы кредитных карт
С учетом текущей экономической ситуации не стоит ожидать снижения просрочек в ближайшее время. Наоборот, на фоне сохранения высокой ставки, ограниченного роста доходов и смещения потребительского поведения в сторону заемного финансирования, можно прогнозировать дальнейший рост проблемной задолженности по кредитным картам. Для банков это повод пересмотреть модель оценки рисков и усилить работу с клиентами еще на этапе использования продукта. Для потребителей — сигнал: дешевых денег больше нет, и кредитка сегодня больше не про комфорт, а про риск.
«Очевидно, что лучшее решение — контролировать расходы, внимательно следить за тем, когда начинается и заканчивается льготный период, сколько составляет очередной ежемесячный платеж и, главное, до какого числа его нужно вносить. Старайтесь погашать платеж, как только появятся деньги. Проценты начисляются ежедневно, поэтому этот лайфхак поможет сократить переплаты по кредитной карте», — уверена Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц и руководитель отдела в компании «Финансово-правовой альянс».
В условиях дорогих заимствований и высокой инфляционной чувствительности важно строить личную финансовую стратегию не от желания потреблять здесь и сейчас, а от способности обслуживать обязательства в перспективе. Финансовая устойчивость — это не отказ от кредитов как таковых, а осознанное управление долгами. Кредитная карта может быть удобным инструментом, но только при полном понимании ее устройства и готовности соблюдать правила игры.
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