Пластиковая ловушка: как не оказаться в числе должников по кредитной карте

Особенность кредитных карт в их уязвимости: достаточно один раз пропустить минимальный платеж, чтобы запустить механизм начисления штрафных процентов. А поскольку сама логика использования кредитки предполагает регулярные траты и погашение в рамках льготного периода, нарушение этого режима приводит к резкому увеличению долга. И если по потребительскому кредиту график платежей фиксирован, то по кредитке он постоянно изменяется и, что хуже всего, зачастую непонятен для самого клиента.