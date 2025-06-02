Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты

Продовольственные компании отреагировали на предложенные Минпромторгом поправки в закон о стандартизации, бизнес заявляет о серьезных рисках, среди которых есть и возможное повышение цен на продукты, включая социально значимые. Дело в том, что ведомство уверено: свойства продуктов, которые фиксируют во внутренних стандартах организаций и технических условиях, не должны быть ниже тех, что уже установили в добровольных ГОСТах. По сути, такие условия делают стандарты обязательными в РФ.