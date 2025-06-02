Названы страны-лидеры по доступности электроэнергии в Европе

После энергетического кризиса 2022 года, когда цены на электроэнергию в Европе зашкаливали, в последующие два года ситуация стабилизировалась, но цены все равно остаются выше спокойных «допандемийных» лет. Так, цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2024 год составила 79,5 евро за мегаватт-час, что на 16,5% меньше, чем в 2023 году, но вдвое выше, чем в 2019-м.