Названы богатейшие бизнесмены России с начала года

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 22 гражданина России, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 миллиарда долларов.