Названы богатейшие бизнесмены России с начала года

Тройка лидеров в мае не изменилась по отношению к апрелю:
- больше всех прибавил один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда. Он сохранил первенство в рейтинге,
- на втором месте остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда,
- на третьем месте — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,62 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда,
- четвертое место (плюс две позиции вверх) у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Его состояние выросло на 860 миллионов долларов и в настоящий момент оценивается в 23,2 миллиарда,
- пятое место (минус одна позиция) у бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова. Его капитал снизился на 598 миллионов, до 22,6 миллиарда долларов,
- на шестом месте (минус одна позиция) оказался бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 1,59 миллиарда долларов — до 21,8 миллиарда,
- на седьмом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его состояние увеличилось на 3,7 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда,
- восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа «Онэксим»), его состояние выросло на 563 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда,
- девятое место у совладельца компании «Альфа-групп» Михаила Фридмана, чье состояние снизилось на 1,03 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда,
- замыкает топ-10 основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,03 миллиарда долларов, до 13 миллиардов.
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 22 гражданина России, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 миллиарда долларов.