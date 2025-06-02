Главные события финансовых рынков 2 — 8 июня

В мире
В США апелляционный суд заморозил пошлины Дональда Трампа, что вызвало краткосрочную эйфорию на фондовом рынке, которая, впрочем, быстро сменилась боковиком. Пока инвесторы выжидают дальнейших сигналов от власти, главный индекс американских акций S&P 500 может колебаться в коридоре 5770−6000 пунктов, причем пробитие верхней отметки маловероятно без существенных позитивных новостей.
В Европе тем временем ждут снижения инфляции, которое вызвано слабым экономическим ростом, падением цен на энергоносители и замедлением роста заработной платы. Инфляционные ожидания населения в Еврозоне на год вперед растут второй месяц подряд. В апреле они достигли максимума с февраля 2024 года — 3,1%. ЕЦБ, заседание которого состоится 5 июня, вероятно, снизит процентные ставки на этом фоне.
В России
На этой неделе рынок, затаив дыхание, ждет двух событий: переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле и решения Банка России по ключевой ставке.
Переговоры запланированы на сегодня, и неудивительно, что все внимание приковано к ним, ведь в случае прогресса может зайти речь о контактах на уровне президентов.
Разумеется, рынок на этом фоне может быть крайне волатильным: в дни подобных переговоров любые новости могут мгновенно сдвинуть котировки в ту или иную сторону.
Заседание ЦБ пройдет в пятницу. Несмотря на то что на рынке бытует мнение о скором снижении ключевой ставки, аналитики Market Power по-прежнему считают, что осторожный регулятор не будет спешить с этим. Максимум — смягчит сигнал о дальнейших действиях. А первого снижения с текущего уровня 21% стоит ожидать не раньше июля.
Кроме того, на этой неделе Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении в России за январь-апрель. Основное внимание — на динамику прибылей компаний и ситуацию на рынке труда.
Рубль
Ключевая ставка и переговоры — это крайне важные факторы, определяющие курс отечественной валюты. Однако, даже если представить, что ЦБ снизит ставку в пятницу (а аналитики Market Power, напомним, так не считают), на рубль в моменте это вряд ли окажет существенное влияние, поскольку эффект отражается на курсе с временным лагом в несколько месяцев.
А вот встреча делегаций на короткой дистанции — более важный фактор. Аналитики Market Power неоднократно подчеркивали, что текущее укрепление рубля может продлиться, пока есть ожидания прогресса в переговорах РФ-США. Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций.
В этом сценарии рубль, вероятно, устойчиво перейдет в диапазон 70−80 рублей за доллар. При ухудшении геополитической ситуации рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 90−100 рублей за доллар.
Нефть
Нефтяные котировки находятся в боковике у отметки $65 за баррель. На прошлой неделе в «черном золоте» наблюдалась повышенная волатильность: сначала позитив на фоне того, как американский суд заблокировал основную часть тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, затем — негатив после анонса встречи расширенного альянса ОПЕК+, страны которого намерены обсудить увеличение добычи.
На этой неделе котировки нефти марки Brent могут колебаться в коридоре $60,5−67,3 за баррель.
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