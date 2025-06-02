Главные события финансовых рынков 2 — 8 июня

Ключевая ставка и переговоры — это крайне важные факторы, определяющие курс отечественной валюты. Однако, даже если представить, что ЦБ снизит ставку в пятницу (а аналитики Market Power, напомним, так не считают), на рубль в моменте это вряд ли окажет существенное влияние, поскольку эффект отражается на курсе с временным лагом в несколько месяцев.