Финансист предупредила об опасных способах вложения денег

Вложение в стартапы — еще один пример рисковых вложений. В интернете существуют площадки, на которых стартаперы могут собирать деньги и ищут возможности по привлечению капитала. Однако тем, кто планирует инвестировать в стартапы, стоит учитывать, что доход можно получить далеко не всегда.