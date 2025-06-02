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Финансист предупредила об опасных способах вложения денег

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Некоторые виды инвестиций могут привести к потере денежных средств. В частности, рисковым считается участие в стартапах и проектах с обещанием быстрого заработка. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

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Источник: © РИА Новости

Специалист посоветовала остерегаться предложений, обещающих быструю и большую прибыль от инвестиций. Речь может идти о мошеннической схеме, в которой есть риск лишиться средств.

Вложение в стартапы — еще один пример рисковых вложений. В интернете существуют площадки, на которых стартаперы могут собирать деньги и ищут возможности по привлечению капитала. Однако тем, кто планирует инвестировать в стартапы, стоит учитывать, что доход можно получить далеко не всегда.

«Такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор может получить хоть какие-либо денежные средства в виде своего дохода», — говорит Ермилова.

Определенные риски несет и вложение средств в товарный бизнес. Если плохо рассчитать ценовую политику или спрос, товар не разойдется и инвестиции будут убыточными, подытожила она.