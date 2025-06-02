Финансист предупредила об опасных способах вложения денег

Специалист посоветовала остерегаться предложений, обещающих быструю и большую прибыль от инвестиций. Речь может идти о мошеннической схеме, в которой есть риск лишиться средств.
«Такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор может получить хоть какие-либо денежные средства в виде своего дохода», — говорит Ермилова.
Определенные риски несет и вложение средств в товарный бизнес. Если плохо рассчитать ценовую политику или спрос, товар не разойдется и инвестиции будут убыточными, подытожила она.