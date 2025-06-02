Bloomberg: западные нефтяные танкерные компании возвращаются в Россию

«С февраля по март мы наблюдали заметный рост поставок российской нефти на судах Aframax и Suezmax, принадлежащих западным компаниям, из российских портов на Балтийском и Черном морях, — отметила в интервью Bloomberg Светлана Лобачева, главный аналитик компании E.A. Gibson Shipbrokers в Лондоне. — Ключевыми факторами, вызвавшими этот сдвиг, являются предпочтения покупателей и падение цен на российскую нефть ниже уровня ценового потолка».