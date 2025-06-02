Bloomberg: западные нефтяные танкерные компании возвращаются в Россию

Согласно данным, собранным Bloomberg, за последние три месяца почти треть всех отправок российской нефти марки Urals была осуществлена с использование западных танкеров. Как пишет агентство, это самый высокий показатель с конца 2023 года, когда Министерство финансов США впервые ввело санкции в отношении судов, нарушающих ограничения.
«С февраля по март мы наблюдали заметный рост поставок российской нефти на судах Aframax и Suezmax, принадлежащих западным компаниям, из российских портов на Балтийском и Черном морях, — отметила в интервью Bloomberg Светлана Лобачева, главный аналитик компании E.A. Gibson Shipbrokers в Лондоне. — Ключевыми факторами, вызвавшими этот сдвиг, являются предпочтения покупателей и падение цен на российскую нефть ниже уровня ценового потолка».
В соответствии с ограничениями, введёнными G-7 после начала СВО, западным операторам разрешено перевозить российскую нефть только в том случае, если её цена составляет 60 долларов за баррель или меньше.
С апреля цена на нефть марки Urals колебалась чуть выше 50 долларов за баррель — это стало следствием санкций и падения мировых цен на нефть. Падение цен позволило западным компаниям вернуться в Россию, не нарушая законы США или Европейского союза.
Западные страховые компании также вернулись в отрасль в аналогичных пропорциях, страхуя риски, включая разливы нефти и столкновения. Это неудивительно, говорится в материале Bloomberg, если учитывать, что они, как правило, страхуют суда, принадлежащие западным компаниям.