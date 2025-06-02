Алиханов: ушедшие компании не заявляли о возвращении

«Нам официальных запросов никто пока еще не направлял. Но совершенно точно [с учетом] вот такого преференциального режима, простого режима входа с учетом разницы макроэкономических условий, разницы в условиях кредитования производственных компаний, говорить о том, что давайте мы просто впустим всех обратно в наш ретейл, было бы опрометчивым решением, на мой взгляд», — сказал он на Неделе российского ретейла.