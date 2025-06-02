Алиханов: ушедшие компании не заявляли о возвращении

«Нам официальных запросов никто пока еще не направлял. Но совершенно точно [с учетом] вот такого преференциального режима, простого режима входа с учетом разницы макроэкономических условий, разницы в условиях кредитования производственных компаний, говорить о том, что давайте мы просто впустим всех обратно в наш ретейл, было бы опрометчивым решением, на мой взгляд», — сказал он на Неделе российского ретейла.
Алиханов добавил, что возвращение ушедших брендов возможно, но только с российскими партнерами, российским контролем, приземлением технологии и с освоением желательного в понятной перспективе полного цикла производства на территории страны.
Министр также напомнил, что Россия никого не выгоняла. При этом, подчеркнул Алиханов, как раньше уже не будет.
Неделя российского ретейла — XI Международный форум бизнеса и власти. Проходит с 2 по 5 июня 2025 года.
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