Адвокат назвала три причины, по которым можно потерять жилье

Первое основание — долги. Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, взыскание не может быть обращено на единственное жилье должника. Если у должника есть несколько объектов недвижимости, одно из них должно остаться. Однако, если у должника недостаточно средств для погашения долгов, он может потерять остальные квартиры.