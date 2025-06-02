Адвокат назвала три причины, по которым можно потерять жилье

Первое основание — долги. Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, взыскание не может быть обращено на единственное жилье должника. Если у должника есть несколько объектов недвижимости, одно из них должно остаться. Однако, если у должника недостаточно средств для погашения долгов, он может потерять остальные квартиры.
Исключение: если единственное жилье признано роскошным в рамках банкротства, должник может его лишиться, а кредиторы обязаны предоставить альтернативное жилье.
Второе основание — выбытие квартиры из владения предыдущего собственника без его согласия. Это возможно, если право собственности было передано в результате подделки документов, что должно быть доказано в суде. В таком случае даже добросовестные владельцы могут потерять квартиру, и она будет возвращена законному собственнику.
Третья причина — недействительность сделки с квартирой (например, дарение или купля-продажа). Это может произойти по различным причинам: несоответствие требованиям закона, недееспособность одной из сторон, обман или угрозы. В таких случаях новый собственник может быть вынужден вернуть квартиру прежнему владельцу, а возврат денег зависит от обстоятельств сделки.
Гусева подчеркнула, что при совершении сделок с недвижимостью важно тщательно изучать законодательство, проверять документы и, конечно, своевременно погашать долги.
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