Во сколько обойдется летний отдых на российских курортах

Закономерно, что россияне чаще всего выбирают на лето пляжный отдых. Экскурсионный туризм ему проигрывает. Поэтому, по прогнозу АТОР, в июне-августе основная доля турпотока будет приходиться на Краснодарский край (включая Анапу) — 39 процентов. Сейчас в структуре продаж летних туров на Кубань лидирует Сочи (около 60 процентов). В Анапе, по данным АТОР, в первую неделю июня отели будут загружены на 50 процентов меньше, чем в это же время в 2024-м году. «И дальше падение еще больше. Всего же, по нашим оценкам, Анапа в этом турсезоне потеряет 2 миллиона туристов», — констатировал Сергей Ромашкин.