Во сколько обойдется летний отдых на российских курортах

И привел в пример средний чек реализованных летних туров с размещением в отеле (без дороги). Так, отдых на двоих с маленьким ребенком в Краснодарском крае на 9 ночей обойдется в 108−124 тысячи рублей. А если соберетесь поехать в том же составе в Крым, то придется выложить 101−112 тысячи рублей за 10 ночей.
Кавминводы, пожалуй, никогда не отличались демократичными ценами. Этим летом отдых на двоих (без дороги) обойдется в Кисловодске, Пятигорске или Ессентуках в 119−151 тысячу рублей за 10 ночей. Кстати, примерно такая же цена вопроса и летнего тура в Калининградскую область, но только на неделю. Кстати, именно по этому региону эксперты АТОР отмечают самый ощутимый рост среднего чека с размещением по сравнению с прошлым годом — на 21 процент. "Более того, в Калининградской области, а также в Кавминводах и на Камчатке дефицит бюджетных мест, — добавил Сергей Ромашкин.
Тур на двоих в Дагестан обойдется в 115−119 тысяч рублей за 6 дней.
Чтобы погулять по Москве или Питеру и не свалиться от усталости — достаточно четырех-пяти дней. На двоих такой вояж потянет в сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
Закономерно, что россияне чаще всего выбирают на лето пляжный отдых. Экскурсионный туризм ему проигрывает. Поэтому, по прогнозу АТОР, в июне-августе основная доля турпотока будет приходиться на Краснодарский край (включая Анапу) — 39 процентов. Сейчас в структуре продаж летних туров на Кубань лидирует Сочи (около 60 процентов). В Анапе, по данным АТОР, в первую неделю июня отели будут загружены на 50 процентов меньше, чем в это же время в 2024-м году. «И дальше падение еще больше. Всего же, по нашим оценкам, Анапа в этом турсезоне потеряет 2 миллиона туристов», — констатировал Сергей Ромашкин.
Это серьезные цифры, если учитывать, что в прошлом году Анапу посетило 4,5 миллиона туристов. "Вроде бы сам город небольшой (около 84 тысяч жителей), но это серьезный курорт, который ежегодно брал на себя довольно весомую долю всего турпотока в стране, — заметил Сергей Ромашкин. И констатировал, что в результате сокращения спроса на Анапу объем проданных туров на лето снизился на 10−15 процентов к 2024 году.