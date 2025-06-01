В Болгарии прошли протесты против смены валюты на евро

«Я хочу обратиться к нашим так называемым партнерам по Евросоюзу. Пусть не рубят стул, на котором сидят … Я не верю, что Болгария выиграет от вступления в еврозону, судя по всему, что я слышу от аналитиков, экономистов, профессоров», — сказал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов (цитата по BNR).