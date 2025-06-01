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Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 1 июня

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 30 мая 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,2% годовых. Его предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.

Вклад под 20,1% годовых предлагает Ак Барс Банк на сумму от 10 тысяч рублей.

Клиенты Московского кредитного банка и Банка Дом.РФ могут открыть вклад под 20% годовых на сумму от 10 тысяч рублей и 300 тысяч рублей каждый.

Совкомбанк предлагает открыть вклад под 19,8% годовых. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.

Вклад под 19,7% годовых предлагают четыре банка — Московский кредитный банк (от 3 млн рублей), Инбанк (от 3 млн рублей) и БыстроБанк (от 150 тысяч рублей).

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».