МВД: взломы «Госуслуг» составляют 90% преступлений с незаконным доступом к данным

«Неправомерный доступ к учетным записям пользователей “Госуслуг” составляет около 90% всех зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — сказали в пресс-центре.
По данным МВД, в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в 3 раза количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации — с 36 274 до 104 653, раскрыто 2 167 преступлений данной категории. «Количественный рост такого рода преступлений обусловлен применением схемы мошенничества в отношении микрофинансовых организаций с использованием неправомерного доступа к учетным записям пользователей федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг”, — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что для осуществления неправомерного доступа мошенники используют функцию восстановления пароля на портале «Госуслуг» и возможность регистрации на неограниченном количестве сайтов-партнеров в рамках одного сеанса авторизации.
В МВД также рассказали два основных способа получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан, которые мошенники использовали в прошлом году. «Злоумышленники устанавливают абонентские номера, на которые зарегистрированы учетные записи, и с применением методов социальный инженерии, действуя от имени представителей транспортных компаний, медицинских учреждений, муниципальных служб или органов государственной власти, получают от владельцев одноразовые коды доступа», — сказали в пресс-центре. Второй заключается в том, что злоумышленники приобретают абонентские номера, на которые ранее зарегистрированы учетные записи, реализуемые операторами связи через услугу по замене номера как не используемые владельцами.