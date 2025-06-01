МВД: взломы «Госуслуг» составляют 90% преступлений с незаконным доступом к данным

В МВД также рассказали два основных способа получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан, которые мошенники использовали в прошлом году. «Злоумышленники устанавливают абонентские номера, на которые зарегистрированы учетные записи, и с применением методов социальный инженерии, действуя от имени представителей транспортных компаний, медицинских учреждений, муниципальных служб или органов государственной власти, получают от владельцев одноразовые коды доступа», — сказали в пресс-центре. Второй заключается в том, что злоумышленники приобретают абонентские номера, на которые ранее зарегистрированы учетные записи, реализуемые операторами связи через услугу по замене номера как не используемые владельцами.