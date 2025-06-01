Летом повысят социальные выплаты. Кому и когда сделают прибавку

Сумму повышения определяют индивидуально в отношении каждого работающего пенсионера, так как она зависит от трудового стажа и размера заработной платы. При этом есть ограничение — такая прибавка к пенсии может составлять сумму, которая эквивалентна не более чем трем ИПК в год. Также важно учитывать, что стоимость одного балла фиксируется на момент выхода человека на пенсию и может отличаться от текущего значения. Узнать, на сколько выросла пенсия, можно из выписки индивидуального лицевого счета, полученной через портал «Госуслуги». В ней будет отражена сумма накопленных баллов за прошлый год.