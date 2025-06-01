Летом повысят социальные выплаты. Кому и когда сделают прибавку

Повышение выплат работающим пенсионерам
С 1 августа вырастет размер выплат работающим пенсионерам, имеющим на лицевом счете в Социальном фонде России дополнительные пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты, ИПК), которые они получили в 2024 году. Эти баллы образуются за счет отчисления работодателями страховых взносов. Соцфонд один раз в год, 1 августа, корректирует размер выплат работающим пенсионерам с учетом данных ИПК.
Сумму повышения определяют индивидуально в отношении каждого работающего пенсионера, так как она зависит от трудового стажа и размера заработной платы. При этом есть ограничение — такая прибавка к пенсии может составлять сумму, которая эквивалентна не более чем трем ИПК в год. Также важно учитывать, что стоимость одного балла фиксируется на момент выхода человека на пенсию и может отличаться от текущего значения. Узнать, на сколько выросла пенсия, можно из выписки индивидуального лицевого счета, полученной через портал «Госуслуги». В ней будет отражена сумма накопленных баллов за прошлый год.
Отметим, что Соцфонд производит перерасчет выплат работающим пенсионерам на основе информации, полученной от их работодателей. Пенсионерам не требуется подавать никаких заявлений.
Пересмотр выплат отдельным категориям пенсионеров
С 1 августа пересмотрят суммы пенсионных выплат лицам, условия труда которых были вредными и тяжелыми. Это касается находящихся на пенсии членов летных экипажей и работников угольной промышленности (Федеральные законы от 27.11.2001 № 155-ФЗ, от 10.05.20210 № 84-ФЗ).
Напомним, что доплаты к пенсиям для этих категорий пенсионеров подлежат пересмотру на ежеквартальной основе и производятся с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумму доплаты определяют в индивидуальном порядке, учитывая при этом выслугу лет и перечисленные ранее работодателями страховые взносы, за счет которых и идет финансирование доплаты.
Перерасчет пенсионных выплат членам летных экипажей и работникам угольной промышленности осуществляется в беззаявительном порядке.
Выплаты на детей в регионах
Дополнительные выплаты на детей в регионах этим летом в основном будут приурочены ко Всемирному дню защиты детей, который отмечают 1 июня.
Так, в Свердловской области перечислят деньги на покупку товаров первой необходимости для детей в сумме 50 тысяч рублей (Закон Свердловской области от 25.03.2025 № 20-ОЗ). На данную выплату вправе рассчитывать женщины, достигшие возраста 23 лет включительно, которые родили первого ребенка позднее 1 января 2025 года, имеют российское гражданство и проживают на территории региона на постоянной основе.
В Костромской области вырастет размер пособия на детей, которые находятся под опекой. Сумма ежемесячной доплаты теперь будет составлять 10 тысяч рублей (Закон Костромской области от 19.05.2025 № 617−7-ЗКО). Повышение размера опекунских пособий в регионе идет поэтапно и с 1 июня текущего года состоится уже пятая с 2019 года индексация. При этом сроки назначения данного пособия снизились в два раза — до восьми дней.
В Самарской области выплата ко Дню защиты детей составит 1500 рублей (Постановление Правительства Самарской области от 18.04.2025 № 213). Она положена следующим постоянно проживающим в регионе гражданам РФ:
- одному из родителей семьи, воспитывающей четырех и более несовершеннолетних детей;
- отцам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей без матери (если она умерла, была лишена родительских прав или ограничена в них либо когда суд на основании вынесенного им решения определил место жительства детей по месту проживания отца);
- матерям-одиночкам, воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей.
Данная выплата положена на каждого ребенка. Она производится на основании заявления, которое нужно успеть подать в период с 1 мая по 31 августа. Сделать это можно лично обратившись в управление соцзащиты по месту жительства или пребывания на территории Самарской области либо через сайт minsocdem.samregion.ru.
В Белгородской области скорректировали порядок получения многодетными семьями компенсации затрат на покупку школьной и спортивной формы. Такая покупка должна производиться согласно установленным региональными властями нормам, когда дети из многодетных семей обучаются в находящихся на территории региона частных, государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которые реализуют основные общеобразовательные программы. Теперь выплату осуществляют ежегодно в размере десять тысяч рублей на каждого обучающегося ребенка (подп. 8 п. 1 ст. 64 Социального кодекса Белгородской области в ред. закона Белгородской области от 10.06.2024 N 372, Постановление Правительства Белгородской области от 23.09.2024 N 453-пп). До внесения поправок выплата покрывала только расходы на приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных учреждений.
Уведомление россиян о социальных выплатах
Представители СФР сообщили на своем официальном сайте, что фонд направляет россиянам в проактивном режиме уведомления о положенных им льготах и выплатах. На сегодняшний день отправка уведомлений осуществляется по 11 жизненным событиям, среди которых, например, создание молодой семьи, рождение ребенка или достижение им определенного возраста, а также установление гражданину РФ инвалидности.
Данные сообщения Соцфонд направляет в личный кабинет на портале «Госуслуги». Таким образом адресат может узнать о возникновении у него права на различные меры соцподдержки, финансовой помощи со стороны государства и своевременно воспользоваться ими.
С начала 2025 года было отправлено свыше 2,6 миллиона таких уведомлений. При этом 1,6 миллиона сообщений направили родителям, дети которых достигли возраста от трех до 11 лет. Кроме того, 533 тысячи сообщений касались мер поддержки, доступных в связи с рождением ребенка.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.