Летний рывок. Куда развернется рубль после укрепления

На прошедшей неделе рубль возобновил укрепление, и утром в пятницу курс доллара находился около 78,7 рубля. Но на следующей неделе ситуация может кардинально измениться: налоговый период, который традиционно помогает укреплению российской валюты, подходит к концу. А два важных события — заседание ЦБ и встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК — могут изменить ситуацию на валютном рынке, отметила в беседе с Финансами Mail старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.