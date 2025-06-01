Летний рывок. Куда развернется рубль после укрепления

«Вероятно, динамика курса национальной валюты будет в центре дискуссии на заседании Банка России по ключевой ставке 6 июня», — отметила экономист.
Департамент исследований и прогнозирования Банка России постарался представить системный взгляд на причины укрепления рубля в 2025 году в бюллетене «О чем говорят тренды». Наиболее интересным представляется заключение аналитиков Банка России о том, что продажи валюты экспортерами «превышали потребности в оплате текущих расходов и налогов».
Банк России делает акцент на трех возможных причинах таких действий экспортеров:
— в первые месяцы года экспортеры могли получать больше валюты: поступали средства от более ранних экспортных поставок, а задержки в расчетах стали меньше;
— сформировался высокий дифференциал в процентных ставках по рублевым и валютным финансовым инструментам;
— ожидания возможной геополитической деэскалации дополнительно увеличили привлекательность российских финансовых активов.
Также регулятор отмечает вклад снижения импорта в укрепление рубля. Сдержанная динамика импорта объяснялась как сезонностью, так и уменьшением спроса из-за высоких процентных ставок и реализации части спроса на автомобили в 2024 г. из-за ожидаемого повышения утильсбора.
«Можно добавить, что снижение импорта было ожидаемым и должно было учитываться в прогнозах аналитиков, которые в конце 2024 года в основном не ожидали, что курс доллара в 1-м кв. 2025 г. уйдет значительно ниже отметки 100 ₽». — отметила она.
Поэтому, по-видимому, наибольший вклад в укрепление рубля внесли высокие продажи валюты экспортерами.
Пока, как представляется, вопрос о том, почему продажи валюты экспортерами находятся на высоком уровне, в основном остается открытым.
«Возможно, есть другие причины, по которым экспортеры продают больше иностранной валюты. Может иметь место некий консенсус по поводу того, что снижение выручки из-за крепкого рубля впоследствии будет компенсировано существенным снижением процентных ставок и восстановлением котировок иностранной валюты», — рассуждает аналитик.
При этом вероятность снижения ключевой ставки, как представляется, выросла за последние недели из-за ряда факторов, в том числе из-за укрепления рубля, и составляет около 40%.
«На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет составлять 78−82 ₽, юаня — 10,8−11,4 ₽», — прогнозирует аналитик.
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