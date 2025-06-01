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Летний рывок. Куда развернется рубль после укрепления

На прошедшей неделе рубль возобновил укрепление, и утром в пятницу курс доллара находился около 78,7 рубля. Но на следующей неделе ситуация может кардинально измениться: налоговый период, который традиционно помогает укреплению российской валюты, подходит к концу. А два важных события — заседание ЦБ и встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК — могут изменить ситуацию на валютном рынке, отметила в беседе с Финансами Mail старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

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Источник: Reuters

«Вероятно, динамика курса национальной валюты будет в центре дискуссии на заседании Банка России по ключевой ставке 6 июня», — отметила экономист.

Департамент исследований и прогнозирования Банка России постарался представить системный взгляд на причины укрепления рубля в 2025 году в бюллетене «О чем говорят тренды». Наиболее интересным представляется заключение аналитиков Банка России о том, что продажи валюты экспортерами «превышали потребности в оплате текущих расходов и налогов».

Банк России делает акцент на трех возможных причинах таких действий экспортеров:

— в первые месяцы года экспортеры могли получать больше валюты: поступали средства от более ранних экспортных поставок, а задержки в расчетах стали меньше;

— сформировался высокий дифференциал в процентных ставках по рублевым и валютным финансовым инструментам;

— ожидания возможной геополитической деэскалации дополнительно увеличили привлекательность российских финансовых активов.

Также регулятор отмечает вклад снижения импорта в укрепление рубля. Сдержанная динамика импорта объяснялась как сезонностью, так и уменьшением спроса из-за высоких процентных ставок и реализации части спроса на автомобили в 2024 г. из-за ожидаемого повышения утильсбора.

Наталья Ващелюк

«Можно добавить, что снижение импорта было ожидаемым и должно было учитываться в прогнозах аналитиков, которые в конце 2024 года в основном не ожидали, что курс доллара в 1-м кв. 2025 г. уйдет значительно ниже отметки 100 ₽». — отметила она.

Поэтому, по-видимому, наибольший вклад в укрепление рубля внесли высокие продажи валюты экспортерами.

Пока, как представляется, вопрос о том, почему продажи валюты экспортерами находятся на высоком уровне, в основном остается открытым.

«Возможно, есть другие причины, по которым экспортеры продают больше иностранной валюты. Может иметь место некий консенсус по поводу того, что снижение выручки из-за крепкого рубля впоследствии будет компенсировано существенным снижением процентных ставок и восстановлением котировок иностранной валюты», — рассуждает аналитик.

Июнь, вероятно, станет значимым месяцем для оценки реакции рубля на более низкие цены на нефть, уменьшение процентных ставок, происходящее даже при неизменной ключевой ставке, динамику геополитических процессов.

При этом вероятность снижения ключевой ставки, как представляется, выросла за последние недели из-за ряда факторов, в том числе из-за укрепления рубля, и составляет около 40%.

«На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет составлять 78−82 ₽, юаня — 10,8−11,4 ₽», — прогнозирует аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».