Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 июня 2025: прогноз эксперта

«На этой неделе был пройден пик налогового периода, поэтому локальный фактор поддержки для российского рубля иссякнет уже на следующей неделе», — отметила эксперт.
Начало июня будет информативным для российского рынка:
- ожидается новый раунд переговоров по украинскому вопросу,
- пройдет встреча министров ОПЕК+
- вишенкой на торте станет заседание Банка России 6 июня.
«Новостной фон может способствовать росту волатильности на валютном рынке, поэтому мы не исключаем резких колебаний в курсе российского рубля». — добавила аналитик.
В базовом сценарии она прогнозирует, что Банк России снизит ставку до 19%. Это снизит привлекательность рублевых активов и может оказать давление на национальную валюту.
«По нашим оценкам, на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78,5−82,5 рубля за USD с возможностью расширения диапазона до 75−85 рублей за USD при возникновении существенных новостей», — прогнозирует Наталия Пырьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».