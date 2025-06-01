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Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 июня 2025: прогноз эксперта

Последняя неделя мая была к рублю крайне благожелательна. Курс российской валюты укреплялся до 78 за доллар. Как изменится ситуация в первую неделю лета — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

«На этой неделе был пройден пик налогового периода, поэтому локальный фактор поддержки для российского рубля иссякнет уже на следующей неделе», — отметила эксперт.

Начало июня будет информативным для российского рынка:

  • ожидается новый раунд переговоров по украинскому вопросу,
  • пройдет встреча министров ОПЕК+
  • вишенкой на торте станет заседание Банка России 6 июня.

«Новостной фон может способствовать росту волатильности на валютном рынке, поэтому мы не исключаем резких колебаний в курсе российского рубля». — добавила аналитик.

В базовом сценарии она прогнозирует, что Банк России снизит ставку до 19%. Это снизит привлекательность рублевых активов и может оказать давление на национальную валюту.

«По нашим оценкам, на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78,5−82,5 рубля за USD с возможностью расширения диапазона до 75−85 рублей за USD при возникновении существенных новостей», — прогнозирует Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».