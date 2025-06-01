Защищаем детей: как уберечь ребенка от мошенников

Также злоумышленники используют схему, якобы гарантирующую быстрый и легкий заработок. Для этого они публикуют в соцсетях или на форумах объявления о работе, которую можно выполнять с 14 лет и при этом не требующей опыта. Например, в таких объявлениях пишут о выполнении определенных заданий после регистрации на платформе. Такой работой может быть в частности прохождение опросов или комментирование каких-либо постов. При этом заработанные таким образом деньги кладут на счет внутри платформы, а за вывод их на банковскую карту требуют комиссию. После оплаты комиссии деньги на карту так и не поступают.