Защищаем детей: как уберечь ребенка от мошенников

Современные дети проводят в интернете очень много времени, в том числе общаясь со сверстниками, играя в игры, совершая покупки и стремясь быстро и без особого труда заработать карманные деньги. При этом они являются целью для мошенников, которые пользуются доверчивостью ребенка, отсутствием у него знания основ интернет-безопасности и финансовой грамотности.
Злоумышленники стремятся завладеть данными банковских карт, счетов как самих детей, так и их родителей. Также их интересует возможность получения через ребенка доступа к личным кабинетам родителей, в том числе к онлайн-банкам, и документов, позволяющих оформить на взрослых кредиты.
Рассмотрим основные схемы, которые используют мошенники в интернете в отношении детей.
Группы в соцсетях и тематические интернет-форумы
Для установления контакта с ребенком злоумышленники нередко используют группы и сообщества по интересам в социальных сетях, а также интернет-форумы. Общая тематика группы позволяет начать с ребенком виртуальное общение, втереться к нему в доверие и завести виртуальную дружбу. Затем мошенники пытаются заполучить нужные им данные, прося ребенка прислать фото банковских карт, паспортов и других документов родителей, а также перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.
Еще одним местом, где орудуют злоумышленники, являются чаты онлайн-игр. Детям предлагают приобрести необходимые для игры объекты, например, оружие для прокачки своего героя.
Кроме того, в соцсетях мошенники взламывают аккаунты и рассылают друзьям их обладателей просьбы о помощи и срочном перечислении определенной суммы или предлагают перейти по ссылке, например, чтобы взглянуть на «интересное» видео или «смешное» фото.
Онлайн-покупки и заработок в интернете
Мошенники используют созданные ими копии сайтов известных интернет-магазинов, завлекая туда детей более низкими ценами. Если ребенок решит приобрести какую-либо вещь на таком сайте, то попадет на фишинговую страницу.
Также злоумышленники используют схему, якобы гарантирующую быстрый и легкий заработок. Для этого они публикуют в соцсетях или на форумах объявления о работе, которую можно выполнять с 14 лет и при этом не требующей опыта. Например, в таких объявлениях пишут о выполнении определенных заданий после регистрации на платформе. Такой работой может быть в частности прохождение опросов или комментирование каких-либо постов. При этом заработанные таким образом деньги кладут на счет внутри платформы, а за вывод их на банковскую карту требуют комиссию. После оплаты комиссии деньги на карту так и не поступают.
Еще одной разновидностью схемы с опросом может быть вариант с получением «приза», когда ребенку обещают деньги за ответы. После прохождения опроса поступает сообщение о выигрыше определенной суммы, которую можно получить на карту путем активирования счета, переведя на него незначительную сумму. После перевода денег ребенок ничего не получает.
Отметим, что и в случае с другими выигрышами мошенники, как правило, используют схему, при которой жертве нужно заплатить якобы за доставку подарка или комиссию за его получение. Затем они присылают ссылку на фишинговый сайт.
Меры защиты ребенка от мошенников
Прежде всего родителям необходимо установить доверительные отношения со своим ребенком. Это позволит быть в курсе того, чем он занимается в интернете, с кем общается, какие сайты, группы и форумы посещает. Ребенок будет делиться своими переживаниями, просить помощи и совета в непонятных ему ситуациях.
Следует обучить ребенка основам интернет-безопасности, объяснить ему, что такое персональные данные, секретная финансовая информация и что будет, если мошенники ее узнают. Важно предупредить ребенка, о недопустимости перехода на неизвестные интернет-ресурсы, которые не являются защищенными и не имеют подтверждающего надежность зеленого замочка рядом с адресом сайта в браузере.
Также нужно рассказать ребенку, что делать в ситуации, когда незнакомец настойчиво стремится общаться в сети, предлагает что-то приобрести или просит о помощи.
Обеспечить безопасность в техническом плане помогут приложения, отслеживающие посещаемые ребенком сайты и блокирующие нежелательные и потенциально опасные ссылки.
На своих смартфонах родителям следует подключить СМС— или push-уведомления по действиям на всех банковских картах. Это позволит оперативно выявить подозрительные транзакции и покупки. Также не лишним будет ввести лимит на списание денежных средств либо число совершаемых в течение дня операций. Это не позволит мошенникам украсть все деньги со счета сразу.
Кроме того, родителям следует держать свои банковские карты в надежном и недоступном для детей месте.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.