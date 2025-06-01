Как изменились ставки по вкладам с 26 по 30 мая 2025 года

В первые три месяца ставка по вкладу составляет 18% годовых, начиная с четвертого месяца — 10%. Открыть счет можно до 31 июля 2025 года. Для получения повышенной ставки клиент должен соответствовать ряду критериев: иметь действующий счет с ежедневным начислением процентов и минимальными остатками за соответствующий период, суммарный баланс по срочным и накопительным счетам не менее 100 тыс. рублей в течение любого месяца с января 2024 года, отсутствие срочных вкладов на отчетную дату, а также не иметь премиального статуса на 21 мая 2025 года.