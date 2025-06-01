Как изменились ставки по вкладам с 26 по 30 мая 2025 года

Газпромбанк
С 24 мая Газпромбанк пересмотрел условия по ключевым депозитным продуктам, что следует из опубликованных на сайте банка обновленных тарифов.
В частности, по вкладу «В Плюсе» с выплатой процентов в конце срока максимальная ставка снижена на 0,1 процентного пункта — до 20,2% годовых на период размещения четыре месяца. На полугодовой срок ставка по этому продукту снижена на 0,15 процентного пункта и составляет теперь 20,15% годовых. Для получения указанных процентов требуется подключение опции «Накопления» в платных сервисах «Газпром Бонус Плюс» или «Газпром Бонус Премиум». Минимальный порог вложений — 15 тыс. рублей.
Корректировка ставок затронула также депозиты «В Балансе» и «В Балансе 2.0». По этим продуктам максимальная ставка на срок три месяца снижена на 0,3 процентного пункта — до 21% годовых, на сроки в четыре и шесть месяцев — на 0,4 процентного пункта, теперь это 20,4% и 20,3% годовых соответственно. В данных случаях доходность рассчитывается с учетом специальной надбавки 3 процентных пункта за поддержание минимального остатка на счету карты от 50 тыс. и от 150 тыс. рублей в течение месяца.
По продукту «Новые деньги» также фиксируется снижение: максимальная ставка на срок четыре месяца теперь составляет 20,2% годовых (на 0,1 п.п. ниже; надбавка за пополнение новыми средствами включена), а на шестимесячный срок — 20,15% (ранее — 20,3%). Открытие вклада возможно онлайн — от 15 тыс. рублей, в отделении банка — от 300 тыс. рублей. Доплата за «новые деньги» начисляется на сумму, превышающую остатки за последние 30 дней; без неё ставка сокращается на 1 процентный пункт.
Т-банк
С 29 мая Т-банк вводит обновленные условия по депозитному продукту «СмартВклад», что отражено в официальном пресс-релизе на сайте кредитной организации.
Существенные корректировки произведены по непополняемому варианту депозита. На сроке в два месяца ставка сохранилась на уровне 19% годовых при минимальном вложении 50 тыс. рублей и возможности лишь в первые 30 дней внести дополнительные средства. На остальных сроках отмечено снижение: на трехмесячном — до 18,5% (-0,5 п.п.), на четырех- и пятимесячном — до 18% (-0,5 п.п.), на шестимесячном — до 17,5% (-1 п.п.), на сроках семь-двенадцать месяцев — до 16% (-1 п.п.), тринадцать-семнадцать месяцев — до 15% (-1 п.п.). Исключение составляют длительные депозиты: доходность по ним повышена — на восемнадцать-двадцать два месяца ставка составляет 15% (+1 п.п.), на двадцать три-двадцать четыре месяца — 14,5% годовых (+0,5 п.п.).
По «СмартВкладу» с опцией пополнения снижение ставок зафиксировано для шестимесячного периода — до 15% (ранее 17%), а также для периода семь-одиннадцать месяцев — до 13% (ранее 15%). Максимально возможная ставка сохраняется на уровне 17% при вложении на два-пять месяцев.
ВТБ
С 1 июня ВТБ изменил требования к предоставлению надбавки по накопительному счету для клиентов, использующих автопополнение через Систему быстрых платежей (СБП).
Теперь для получения привилегии потребуется ежемесячно пополнять счет минимум на 15 тыс. рублей (ранее — 9 тыс.), при этом бонус предоставляется уже с первого дня такого пополнения (ранее — через 14 дней). Преимущества аннулируются в случае отсутствия переводов в течение трех следующих полных месяцев. Сам размер надбавки не изменился и составляет 2 процентных пункта.
Базовые процентные ставки по накопительному счету «ВТБ-Счет» остались прежними: 19% годовых с начислением на ежедневный или минимальный ежемесячный остаток, базовые — 10% и 11% соответственно (без учета надбавок).
Сбербанк
Сбербанк сообщил о запуске накопительного счета «Удачный момент» с увеличенной доходностью для действующих клиентов, что отражено в новых тарифах на сайте банка.
В первые три месяца ставка по вкладу составляет 18% годовых, начиная с четвертого месяца — 10%. Открыть счет можно до 31 июля 2025 года. Для получения повышенной ставки клиент должен соответствовать ряду критериев: иметь действующий счет с ежедневным начислением процентов и минимальными остатками за соответствующий период, суммарный баланс по срочным и накопительным счетам не менее 100 тыс. рублей в течение любого месяца с января 2024 года, отсутствие срочных вкладов на отчетную дату, а также не иметь премиального статуса на 21 мая 2025 года.
Минимальный порог для начисления процентов отсутствует, максимальный — 1 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на ежедневный остаток по счету.
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