Health & Nutrition: РФ может вернуться к уровню потребления молока времен СССР

«В 2024 году потребление молока на душу населения в России достигло 250 кг — это наивысший показатель за почти 30 лет. Если мы сохраним сложившийся темп роста потребления в пределах 3−5% в год, то сможем вернуться к советским уровням уже в горизонте от 8 до 14 лет», — сказал Закриев.
Он напомнил, что в конце 1980 годов среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в СССР составляло порядка 390 кг в год.
«В настоящее время среднее мировое потребление молока составляет порядка 116−118 килограммов на душу населения в год. Таким образом, уровень потребления в Российской Федерации превышает данный показатель более чем в два раза», — сказал Закриев.
Он отметил, что дальнейшее наращивание потребления будет опираться на сбалансированную ценовую политику, а также на расширение ассортимента продуктов и меры государственной поддержки производственного бизнеса в сфере АПК.
По данным Минсельхоза РФ, к 2030 году производство сырого молока в стране может вырасти до 39 млн тонн. Это создает базу для наращивания внутреннего потребления и развития экспорта на новые рынки.