Health & Nutrition: РФ может вернуться к уровню потребления молока времен СССР

«В 2024 году потребление молока на душу населения в России достигло 250 кг — это наивысший показатель за почти 30 лет. Если мы сохраним сложившийся темп роста потребления в пределах 3−5% в год, то сможем вернуться к советским уровням уже в горизонте от 8 до 14 лет», — сказал Закриев.