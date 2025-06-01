Глава Минфина США уверен, что США никогда не объявят дефолт

«Соединенные Штаты Америки никогда не объявят дефолт, этого никогда не произойдет», — заявил он в интервью телеканалу CBS News.
Бессент добавил, что власти США «находятся на предупреждающем пути и не упрутся в стену».
По расчетам Международного валютного фонда госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%.
Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что госдолг страны находится на «неустойчивой траектории», но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.