Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина США уверен, что США никогда не объявят дефолт

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в том, что американское правительство никогда не допустит дефолта по государственному долгу, несмотря на отсутствие решения по повышению его потолка.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты Америки никогда не объявят дефолт, этого никогда не произойдет», — заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Бессент добавил, что власти США «находятся на предупреждающем пути и не упрутся в стену».

По расчетам Международного валютного фонда госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что госдолг страны находится на «неустойчивой траектории», но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.