Эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Об этом рассказал «Российской газете» профессор Финансового университета Александр Сафонов. Так же под угрозой сокращения оказываются телемаркетологи и операторы колл-центров.
«Дискуссия о влиянии ИИ на рынок труда набирает обороты в экспертном сообществе, поскольку данная технология из экспериментальной становится непосредственным элементом производительных сил. При этом оценки влияния ИИ на сокращение рабочих мест иногда прямо противоположны», — говорит эксперт.
Так, например, есть мнение, что ИИ приведёт к сокращению рабочих мест. Вместе с тем, по прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году в мире может исчезнуть 92 млн рабочих мест. Но при этом появится 170 млн новых вакансий, связанных с новыми технологиями.
Есть в среде экспертов и оптимисты. Они обращают внимание на тот факт, что разработка и применение ИИ технологий пока еще достаточно затратны, и в краткосрочной перспективе риски массовых сокращений и потери рабочих мест на фоне внедрения ИИ невелики, также сообщил Александр Сафонов. Да и применение живого труда пока дешевле.
«Основное влияние ИИ на российский рынок труда скорее всего будет следующим. Чат-боты, управляемые ИИ сократят потребность в работниках колл-центров, менеджеров по продажам, консультантов по использованию продуктов и услуг. ИИ может стать дополнительным инструментом повышения качества и производительности труда в сфере здравоохранения, но не сможет решить проблему дефицита кадров, особенно младшего и среднего звена», — констатировал эксперт. И уж точно не сможет заменить учителя и преподавателя, где самым важным является личное живое общение и доверие.
В науке ИИ тоже будет дополнительным участником научно-проектных команд, осуществляющих функции поиска, моделирования и оценки. А креативная функция остаётся за человеком. «А вот дворникам, строителям, рабочим пока этот ИИ вообще не страшен» — заключил Сафонов.
По мнению доцента Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, ИИ будет помогать высококвалифицированным специалистам. А вытеснит с рынка труда айтишников среднего уровня, бухгалтеров, специалистов маркетинга, медиа, водителей такси, работников складов, сборщиков, формовщиков, машинистов поездов, работников на конвейерах.
Творческие профессии тоже подвержены влиянию ИИ — копирайтеры, журналисты, дизайнеры, иллюстраторы. Сегодня мы наблюдаем, как ИИ пишут сценарии, книги, как правило, рассчитанные на массового читателя.
«Менее подвержены и не подвержены влиянию ИИ специальности врачей, ученых, военных, судей, сферы искусства. Сложно использовать ИИ в работе руководителей и специалистов высокой квалификации, в работах, требующих нестандартных решений, эмоционального интеллекта, творчества. Будет расти спрос на специалистов в области ИИ. Можно также отметить сложность влияния на работу сантехников, электриков, строителей, народные промыслы. В связи с этими процессами необходимость переобучения, обучения в системе непрерывного образования будет расти», — отметила она.