Эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

«Основное влияние ИИ на российский рынок труда скорее всего будет следующим. Чат-боты, управляемые ИИ сократят потребность в работниках колл-центров, менеджеров по продажам, консультантов по использованию продуктов и услуг. ИИ может стать дополнительным инструментом повышения качества и производительности труда в сфере здравоохранения, но не сможет решить проблему дефицита кадров, особенно младшего и среднего звена», — констатировал эксперт. И уж точно не сможет заменить учителя и преподавателя, где самым важным является личное живое общение и доверие.