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Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Некоторые банки снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий Банка России по ключевой ставки. Что будет, когда начнется настоящее снижение, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

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Источник: © РИА Новости

Средняя ставка уже опустилась до 19,5 процента с 21,5% в начале года, и приток средств на депозиты замедлился.

«Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года», — констатирует он.

По его словам, активная часть вкладчиков отреагирует, когда ставки по вкладам приблизятся к уровню так называемой «воспринимаемой инфляции» — в среднем это 14−15%. Тогда многие направят деньги на потребление либо в инструменты фондового рынка.

Пассивная часть вкладчиков спешить не будет, но и новые деньги в банк не понесет. Для них важна общая ситуация в экономике, от которой будет зависеть выбор дальнейших сценариев потребительского поведения, заключил Кузнецов.