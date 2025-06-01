Экономист объяснил, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

Средняя ставка уже опустилась до 19,5 процента с 21,5% в начале года, и приток средств на депозиты замедлился.
«Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года», — констатирует он.
По его словам, активная часть вкладчиков отреагирует, когда ставки по вкладам приблизятся к уровню так называемой «воспринимаемой инфляции» — в среднем это 14−15%. Тогда многие направят деньги на потребление либо в инструменты фондового рынка.
Пассивная часть вкладчиков спешить не будет, но и новые деньги в банк не понесет. Для них важна общая ситуация в экономике, от которой будет зависеть выбор дальнейших сценариев потребительского поведения, заключил Кузнецов.