Депутат Журавлев: патенты имеет только шестая часть мигрантов, работающих в РФ

«По сведениям МВД, в России порядка 6 миллионов мигрантов, которые находятся в поле зрения правоохранительных органов, то есть, официально зарегистрированы. Кроме них, по разным оценкам, 5−6 миллионов нелегалов. А вот патентов выдано всего около 2 миллионов. Несложно посчитать, что обеспечена ими только шестая часть всех иностранных специалистов», — отметил он.
По словам Журавлева, это самая законопослушная и вменяемая категория, которая старается встроиться в российский социум и живет в России так, как положено.
По мнению депутата, важнее для государства вернуть в правовое поле остальные 10 миллионов, которые патентов никогда не покупали и не собираются этого делать без дополнительного стимула.
Ранее министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 28 мая поддержал инициативу об увеличении стоимости патентов для мигрантов. Такое предложение внес заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков.
«Хорошие новости! Антон Силуанов поддержал моё предложение о росте стоимости патентов для мигрантов. Сейчас за право работать в России мигранты платят крайне мало. Например, в Архангельской области патент можно купить за 5 292 рубля. Это меньше, чем россияне платят за оформление загранпаспорта», — написал Даванков в своем телеграм канале.
Он добавил, что патент должен стоить, как минимум в полтора раза больше. В бюджет страны это принесет 75 млрд рублей.
На эти деньги депутат предлагает реализовать систему Мигрант ID.