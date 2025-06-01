Депутат Журавлев: патенты имеет только шестая часть мигрантов, работающих в РФ

«По сведениям МВД, в России порядка 6 миллионов мигрантов, которые находятся в поле зрения правоохранительных органов, то есть, официально зарегистрированы. Кроме них, по разным оценкам, 5−6 миллионов нелегалов. А вот патентов выдано всего около 2 миллионов. Несложно посчитать, что обеспечена ими только шестая часть всех иностранных специалистов», — отметил он.